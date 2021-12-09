موديز: التضخم في تركيا سيتجاوز 25% وسيضر بالنمو في 2022

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين 25 في المئة، في الشهور المقبلة، وأن خفضا آخر محتملا لأسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول، يزيد من تقليص توقعاتها ونظرتها للاقتصاد التركي.

وقالت موديز في مذكرة للعملاء بتاريخ، أمس الأربعاء، ”نتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي بلغ 21.3 في المئة في نوفمبر، إلى نحو 25 في المئة بل وأكثر في الشهور المقبلة“، مضيفة أنها تتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 17و18 في المئة بنهاية 2022.

وذكرت موديز أن ضعف العملة المحلية الليرة عزز التحول نحو الدولار، غير أن الثقة في النظام المصرفي لا تزال قوية؛ في ظل عدم وجود مؤشرات على سحب الودائع.

وقالت الوكالة إن استمرار ارتفاع التضخم في تركيا سيحد من التوسع الاقتصادي، وإنها تتوقع حاليا أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أربعة في المئة في 2022، مما يقدر بنحو 11 في المئة هذا العام.

ويجتمع البنك المركزي التركي مجددا، يوم 16 ديسمبر.