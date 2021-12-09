صعود معظم أسواق الخليج مع تبدد المخاوف المرتبطة بـ"أوميكرون"

صعدت غالبية أسواق الخليج، اليوم الخميس، مواكبة لارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات إيجابية من الشركات المصنعة للقاحات بشأن المتحور ”أوميكرون“ من فيروس ”كورونا“ المستجد، وفق ما أوردته، وكالة رويترز.

وزادت أسعار العقود الآجلة لـ“خام برنت“ 40 سنتا أو 0.5% إلى 76.22 دولار للبرميل مواصلة مكاسبها لرابع جلسة.

وصعد المؤشر السعودي 0.2% مدعوما بزيادة سهم مصرف ”الراجحي“ 1%، وارتفاع سهم البنك السعودي البريطاني 1.2%.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية ،خالد الحصان، أمس الأربعاء، إن ”البورصة تلقت 50 طلبا من شركات لعمليات طرح عام أولي في العام المقبل، وتدرس ما إذا كانت ستسمح لشركات الشيك على بياض المعروفة _أيضا_ باسم شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص بإدراج أسهمها“.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.8% مواصلا صعوده لسابع جلسة على التوالي بدعم من ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.3%.

وصرح وزير الموارد البشرية والتوطين، أمس الأربعاء، بأن ”الإمارات تتوقع أن يؤدي قرارها خفض أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام ونصف اليوم، وجعل العطلة الأسبوعية السبت والأحد، بدلا من الجمعة، إلى زيادة جاذبية البلاد للأجانب كمكان للمعيشة“.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.1% مدعوما بارتفاع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.1 %.

في الوقت نفسه وصل، ولي عهد السعودية الأمير، محمد بن سلمان إلى الدوحة الأربعاء في أول زيارة له منذ أن فرضت الرياض وبلدان عربية أخرى مقاطعة على قطر في منتصف 2017 وهو ما أشعل خلافا مريرا انتهى في كانون الثاني/ يناير .

ووصل، بن سلمان، إلى الدوحة، قادما من الإمارات حيث التقى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وزار معرض ”إكسبو دبي“.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.3% متأثرا بتراجع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات – اتصالات، 1.2%.

وخارج أسواق الخليج، أغلقت بورصة ”وول ستريت“ على ارتفاع طفيف، أمس الأربعاء، مع ابتهاج المستثمرين بأنباء مشجعة بشأن ”كوفيد-19“ من ”فايزر“ وشريكتها ”بيونتيك“.

وقالت الشركتان إن نهجًا من 3 جرعات من لقاحهما كان بمقدوره تحييد المتحور الجديد ”أوميكرون“ في اختبار بالمعمل، وإنهما قد تُقدمان لقاحًا مطورًا في آذار/ مارس 2022 إذا اقتضت الحاجة.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسة للأسهم الأمريكية مرتفعة. ولامس مؤشر أسهم شركات الطيران، أعلى مستوى له منذ الـ24 من تشرين الثاني/نوفمبر الذي كان سجله قبيل أنباء ظهور المتحور الجديد.