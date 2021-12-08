سوق دبي المالي يعتمد ساعات تداول جديدة بدءا من 3 يناير

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأربعاء إن سوق دبي المالي أعلن تمديد جلسة التداول اليومية لخمس ساعات من العاشرة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) إلى الثالثة من بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش) بدءا من 3 يناير كانون الثاني.

وصعدت سوق الأسهم في دبي في التعاملات المبكرة، اليوم ، لتتجه صوب تحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

وزاد مؤشر الأسهم الرئيس في دبي 0.8% مدعوما بقفزة 5.1% في قيمة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ”دو“.

وأفاد المكتب الإعلامي لإمارة دبي، أمس الثلاثاء، بأنها تعتزم إدراج مجموعة ”تيكوم“ لإدارة مناطق الأعمال في سوق دبي المالي.

وأعلنت حكومة دبي الشهر الماضي، عن خطط لإدراج عشر شركات مدعومة من الدولة في السوق المالي في إطار خطط لإنعاش النشاط بالبورصة المحلية.

وقالت إنها ”تعتزم تأسيس صندوق صانع سوق بملياري درهم لتشجيع مزيد من الشركات الخاصة على الإدراج“.

ويوم الثلاثاء، ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في بداية التعاملات لانحسار المخاوف من تداعيات المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وفاق أداء مؤشر دبي بقية البورصات في المنطقة.