قال مكتب دبي الإعلامي، اليوم الثلاثاء، إن الإمارة تعتزم إدراج مجموعة تيكوم لإدارة مناطق الأعمال في سوق دبي المالي، بحسب ما نقلت ”رويترز“.

وأضاف المكتب أن الإدراج يأتي في إطار مساعٍ إلى ”مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم (816.84 مليار دولار) خلال المرحلة المقبلة“.

تقول مجموعة تيكوم، التي كانت تُعرف باسم تيكوم للاستثمارات، وهي جزء من دبي القابضة، إنها تملك محفظة تشمل 10 مجمعات للأعمال تضم حوالي 6500 شركة يعمل فيها 95 ألف موظف.

وأعلنت حكومة دبي، الشهر الماضي، عن خطط لإدراج 10 شركات شبه حكومية في السوق المالي، في إطار خطط لإنعاش النشاط بالبورصة المحلية.

وقالت إنها تعتزم تأسيس صندوق صانع سوق بملياري درهم؛ لتشجيع مزيد من الشركات الخاصة على الإدراج.

وزادت الضغوط على سوق دبي المالي الذي تأسس قبل 20 عاما؛ بسبب سلسلة من إجراءات إلغاء الإدراج وغياب عمليات الطرح العام الأولي الكبيرة، ما أثار تساؤلات حول واحدة من أكبر أسواق الأسهم في الخليج.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن إدراج ”تيكوم“ جاء ”تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى تطوير أسواق المال والبورصات في الإمارة“.

ووفق ”وام“، أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إدراج مجموعة ”تيكوم“ في سوق دبي المالي، ”وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وفي إطار سعيها إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة“.

ونقلت ”وام“ عن الشيخ مكتوم بن محمد تأكيده أن محفظة تيكوم متنوعة، وتمثل نموذجاً ناجحاً على المستوى العالمي لمجمعات الأعمال، مشيراً إلى أن المجموعة تحقق نتائج قوية، ما يعني أن إدراجها سيضيف تنوعاً كبيراً لسوق دبي المالي.

ولفتت الوكالة إلى أنه ”خلال العقود الماضية لعبت تيكوم دوراً محورياً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وأصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي التي تتبناها دبي“.

وتحظى المحفظة الضخمة للمجموعة بفرص نمو غير محدودة؛ نظراً لتنوع استثماراتها في قطاعات متعددة، فضلاً عن تبنيها لنماذج عمل متطورة على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي.

ويشكّل إدراج هذه النوعية من الشركات دعماً للأسواق المالية في دبي، لما يقدمه من قيمة مضافة وفرص واعدة للمستثمرين.