تراجع المخاوف من كورونا ينعش الأسهم الأمريكية

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع، الاثنين، مع ارتفاع أسهم القطاعات الحساسة اقتصاديا، وتلك المتعلقة بالسفر، بعد أن تشجع المستثمرون من تعليقات متفائلة لكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، بشأن السلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

ورغم انتشار السلالة أوميكرون في نحو ثلث الولايات الأمريكية، قال فاوتشي لشبكة (سي.إن.إن) إن المتحور الجديد ليس على ”درجة كبيرة من الشدة فيما يبدو“ حتى الآن.

ووفق بيانات غير نهائية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 52.37 نقطة، أو 1.15 بالمئة، ليغلق عند 4590.80 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 137.12 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 15222.59 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جوز الصناعي 642.29 نقطة، أو 1.87 بالمئة عند الإغلاق إلى 35222.37 نقطة.

وقال مسؤولون صحيون أمريكيون، الأحد، إن أوميكرون، سلالة فيروس كورونا الجديدة، انتشرت في نحو ثلث الولايات الأمريكية، لكن السلالة دلتا ما زالت تمثل أغلب إصابات كوفيد-19 مع زيادة عدد الحالات على مستوى البلاد.

ورغم أن ظهور السلالة الجديدة أثار الانزعاج في أنحاء العالم، قال أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لقناة سي.إن.إن التلفزيونية: ”حتى الآن لا يبدو أنها تسبب درجة خطيرة من حدة المرض“، لكنه أضاف أن من المبكر للغاية استخلاص نتائج محددة، وإنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الدراسة.

وقال فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إنه يأمل أيضا في أن ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على المسافرين من الجنوب الأفريقي في غضون ”فترة معقولة من الوقت“.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن إن السلالة الجديدة ”أوميكرون“ المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى، لكن يجب ألا يشعر الناس بالذعر بسببها.

تأتي تلك التصريحات في وقت شهدت فيه عدة دول إصابات لمواطنيها بالمتحور الجديد، مثل فرنسا وأمريكا وسويسرا وبريطانيا وماليزيا، حسب ”رويترز“.

وقالت سواميناثن، خلال مقابلة في مؤتمر ”رويترز نكست“ الجمعة: ”إن التعامل الصحيح هو التأهب والحذر، وليس الذعر في مواجهة المتحور الجديد“.

وأضافت: ”إلى أي مدى يتعين أن نقلق؟ نحن في حاجة للتأهب والحذر لا الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كنا عليه قبل عام“.

وقالت إن ظهور المتحور الجديد أمر غير مرحب به، لكنها أضافت أن العالم مستعد على نحو أفضل نظرا لصنع لقاحات منذ بداية الجائحة.