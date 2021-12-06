الذهب يتراجع مع تجدد الإقبال على المخاطر وارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع تحسن الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر وارتفاع سعر الدولار بسبب حالة عدم التيقن المتعلقة بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1780.95 دولار بحلول الساعة 1113 بتوقيت غرينتش في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1781.90 دولار.

وارتفع الدولار مما جعل الذهب أقل إغراء لحائزي العملات الأخرى في حين عوضت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات خسائرها، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 22.35 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 934.44 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 % إلى 1785.38 دولار.

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وإحدى أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، إذ يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.

وبالرغم من تغير أسعار المعدن النفيس بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، إلا أن قيمته هي الأكثر ثباتا على المدى الطويل، لكن الذهب مع ذلك، لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.

كما ترتبط أسعار الذهب في جميع دول العالم، بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.