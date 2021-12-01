الذهب يرتفع مع تراجع عائدات السندات ومخاوف متعلقة بالنمو

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدعومة بالإقبال على شرائه، بسبب تراجع عائدات السندات، وعدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي نتيجة انتشار أوميكرون، المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1778.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 لتسجل 1780.60 دولار.

وانخفض الذهب أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياته في شهر، إذ تراجع في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1774.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1776.80 دولار.

وكانت الأسعار قفزت بما يصل إلى 1.3% بعد تحذير من الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، من أن لقاحات كوفيد-19 من المرجح أن تكون أقل فعالية في الوقاية من المتحور الجديد.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، إن البنك سيبحث ما إذا كان سينهي حملة شراء السندات في وقت أبكر من المتوقع، خلال اجتماعه المقرر هذا الشهر.

كما أشار باول، إلى أن كلمة ”مؤقت“ لم تعد معبرة بدقة عن وضع التضخم.

ومن شأن خفض إجراءات التحفيز ورفع أسعار الفائدة، دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.82 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 942.59 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.7% إلى 1751.02 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت يوم الإثنين، موسعة خسائرها من الأسبوع الماضي مع صعود الدولار وتعافي شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما تعكف الأسواق على تقدير حجم التأثير الاقتصادي الذي سيحدثه متحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.50% إلى 1782.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على خسارة بلغت 2.9%، هي أكبر هبوط أسبوعي له، منذ حزيران/ يونيو الماضي.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1781.90 دولار للأوقية.

وعادت مسحة من الهدوء إلى الأسواق العالمية، في أعقاب موجة المبيعات الواسعة التي شهدتها الأسبوع الماضي، والتي قادها اكتشاف المتحور الجديد الذي دفع بعض الدول لتشديد القيود على حدودها.

ويتضرر الذهب أيضًا، من احتمالات زيادة أسعار الفائدة، بينما تراقب الأسواق الإطار الزمني الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، لتشديد السياسة النقدية.

كما تضرر الذهب أيضًا، من صعود الدولار، وهو ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.