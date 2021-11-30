الليرة التركية تهبط 5% إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد، مقابل الدولار الأمريكي واليورو، في ختام خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق.

جاء ذلك بعد أن أيد الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيفات كبيرة في أسعار الفائدة، على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.

وهبطت الليرة 5% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 13.4515 مقابل الدولار، متجاوزة المستوى المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي، عندما دافع أردوغان عن التيسير النقدي الذي وصفه خبراء اقتصاديون كثيرون بأنه متهور.

وتعافت الليرة قليلا إلى 13.35 مقابل الدولار عند الساعة 1635 بتوقيت جرينتش، ولامست أيضا مستوى منخفضا عند 15.06 مقابل اليورو، وخسرت الليرة 45% من قيمتها منذ بداية العام و29% هذا الشهر وحده أمام العملة الأمريكية.