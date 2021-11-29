رغم استمرار خسائر الليرة.. أردوغان يرفض التراجع عن خفض أسعار الفائدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه لن يؤيد مطلقًا، رفع أسعار الفائدة، وإنه ”لن يتراجع أبدًا عن ذلك“، في تكرار لموقفه الداعم للتخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، التي تسببت بهبوط قيمة الليرة.

ونقلت قناة (إن.تي.في) عن أردوغان قوله للصحفيين، أثناء رحلة العودة من زيارة لتركمانستان، إن تقلبات سعر الصرف الأخيرة، لم تكن قائمة على أسس اقتصادية.

وأضاف أن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات، وتحديدًا من خلال البنوك الحكومية.

كما نقلت عنه القناة التلفزيونية قوله، إنه لم يغير رأيه بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، متوقعًا انخفاض التضخم، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.

وخسرت الليرة ما يصل إلى 45% من قيمتها، مقابل الدولار هذا العام، وجاءت معظم تلك الخسائر، بعد أن صعد أردوغان من دفاعه عن موقفه إزاء السياسة النقدية.

وخفّض البنك المركزي سعر الفائدة 400 نقطة أساس، منذ أيلول/ سبتمبر، على الرغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 20% تقريبًا.

وتراجعت الليرة التركية بما يزيد على 4% مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة ومتقلبة الإثنين، مقتربة من المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، عندما أكد أردوغان تمسكه بسياسته بخفض بأسعار الفائدة، على الرغم من انتقادات واسعة النطاق.

وتراجعت الليرة، حتى وصلت قيمتها إلى 12.85 بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش، وذلك من إغلاق عند 12.25 يوم الجمعة.

وكانت السيولة منخفضة مع زيادة التفاوت بين سعري الشراء والبيع، تمامًا مثلما حدث في تداول الأسبوع الماضي.

وسجلت العملة التركية يوم الثلاثاء الماضي، مستوى متدنيًا قياسيًا عند 13.45، بعد أن دافع أردوغان عن تحرك البنك المركزي، لخفض سعر الفائدة إلى 15%، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى 20%.

يذكر أن أردوغان، أقال 3 من محافظي البنك المركزي منذ منتصف عام 2019، وهو يصرّ على مواصلة التخفيض في أسعار الفائدة، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار.

وأشار تقرير لصحيفة ”فايننشال تايمز“، في وقت سابق، إلى أن المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، بنسبة 9% هذا العام، وهو أحد أسرع المعدلات في العالم.