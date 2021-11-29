هل بدأت مفاعيل "الانفجار الاجتماعي" المرتقب في لبنان؟

تصاعدت وتيرة الحركات الاحتجاجية في شوارع المدن اللبنانية، اليوم الإثنين، للتنديد باستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسط عدم ظهور مؤشرات عملية على أي مساعٍ حكومية جدية يمكن أن تؤدي إلى احتواء الأزمات الإنسانية المتواصلة في أوساط غالبية فئات الشعب اللبناني.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعًا قياسيًا تجاوز الـ25 ألف ليرة لبنانية خلال اليومين الماضيين، ما أدى في الموازاة، إلى تسجيل ارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية، التي تتطلبها أبسط مستلزمات الحياة اليومية الكريمة للمواطن العادي.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، سُجلت في العاصمة بيروت، عدة تحركات للمحتجين الذين قاموا بقطع طريق قصقص – كورنيش المزرعة، في الاتجاهين عند تقاطع جامع عبد الناصر، وتقاطع الكولا وثكنة الحلو بمستوعبات النفايات، وتم وضع بعض العوائق والحجارة في الطرق، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

ووفقًا للمصدر نفسه، فقد قطعت الطريق في وسط بيروت قرب جامع الأمين وعند العدلية، وأمام بيت الكتائب ومبنى جريدة النهار.

وفي الشمال، قطع المحتجون طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس، ما أجبر السائقين على سلوك طرق فرعية، شهدت ازدحامًا شديدًا، كما تم قطع الطريق العام بين حلبا والكويخات بالشاحنات.

وتزامنت هذه التحركات التي يتوقع المراقبون ارتفاع وتيرتها، في غضون ساعات اليوم، مع توجّه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد عون، إلى قطر، للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد، والتباحث معه حول آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الراهنة في لبنان.

وكانت وسائل إعلام محلية وعربية قد ركزت في تقاريرها الميدانية، أمس الأحد، على تغطية التداعيات الناجمة عن بعض مشاهد العوز المنتشرة في مختلف أنحاء لبنان، مشيرة إلى أنّ مؤسسات بحثية مستقلة قدرت نسبة اللبنانيين الذين أصبحوا يرزحون حاليًا تحت خط الفقر بأكثر من 85%.

وعلى الرغم مما تحمله هذه النسبة الخطيرة من نذائر أمنية على الأوضاع الداخلية اللبنانية، ولا سيما من حيث ”الانفجار الاجتماعي“ الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، فإنّ الأداء الحكومي الرسمي لم يحمل في سياقه حتى الآن، الحلول المرجوة للأزمات الاقتصادية، وخصوصًا بعدما كانت جلسات مجلس الوزراء قد تعطلت على خلفية النزاع حول مستقبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب/ أغسطس، العام 2020، القاضي طارق بيطار.

أما على مستوى الأداء الحزبي، فإنّ الأزمة الاقتصادية الراهنة ما زالت تخضع لنزعة التنافس الكيدي التقليدي بين الأفرقاء الداخليين اللبنانيين، وخصوصًا في سياق حملاتهم التمهيدية لمعركة الانتخابات البرلمانية المقررة في العام المقبل، من دون إظهار الحد الأدنى من الاهتمام بمشاكل الناخبين الرازحين تحت خط الفقر في هذه الأثناء.

معلوم أنّ الأزمات المعيشية في لبنان، تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ بدايات العام الحالي 2021، حيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية للناس بأكثر من 600%.

كما يشار أيضًا، إلى أنّ التحركات الاحتجاجية التي بدأت، اليوم الإثنين، استوجبت قيام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، باستقبال وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، في السرايا الحكومي، من أجل تقييم الأوضاع والاحتمالات المتوقعة في غضون الساعات المقبلة على الساحة اللبنانية.