اقتصاد

الليرة اللبنانية تبلغ قاعا غير مسبوق عند أكثر من 24 ألفا للدولار
تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2021 10:25 GMT
تاريخ التحديث: 25 نوفمبر 2021 11:30 GMT

الليرة اللبنانية تبلغ قاعا غير مسبوق عند أكثر من 24 ألفا للدولار

تراجعت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار اليوم الخميس وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد. وقال عدد من صرافي العملات

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المصدر: رويترز

تراجعت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار اليوم الخميس وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.

وقال عدد من صرافي العملات في بيروت إن الليرة بلغت نحو 24200 للدولار، متراجعة لما دون أدنى مستوى على الإطلاق عند نحو 24 ألفا المسجل في يوليو/ تموز.

وفقدت العملة _الآن_ أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.

ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.
وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وشكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر/ أيلول برئاسة السياسي المخضرم نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه مهم للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.

غير أن الحكومة لم تجتمع منذ أكثر من 40 يوما، وهو غياب بدأ بمسعى من حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه لتنحية القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

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