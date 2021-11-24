تركيا.. اجتماع لمسؤولي البنك المركزي والقطاع المصرفي لبحث تطورات الاقتصاد

قال مصدر مصرفي، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين من البنك المركزي التركي وهيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي واتحاد المصارف في تركيا سيجتمعون يوم الخميس؛ لمناقشة أحدث التطورات في الاقتصاد، وسط انهيار في قيمة العملة المحلية.

وهوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار على مدار جلسات التداول الإحدى عشرة الماضية، وخسرت ما يصل إلى 45% من قيمتها هذا العام.

وجاءت حوالي نصف هذه الخسائر منذ بداية الأسبوع الماضي.

وأنهت الليرة جلسة اليوم منخفضة 5.73% إلى 12.0848 مقابل الدولار.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين سيجتمعون بعد ظهر الخميس لمناقشة التطورات الاقتصادية، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

واليوم الأربعاء، عاودت الليرة التركية الانخفاض صوب مستوى قياسي جديد، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتداعيات اقتصادية أخرى بعدما هوت 15% في اليوم السابق، عقب دفاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وهبطت الليرة إلى 13.1500 مقابل الدولار قبل أن تتراجع إلى 13.05، ويوم أمس الثلاثاء، لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 13.45.

وعلى الرغم من دفاع أردوغان عن السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، وتعهده بالفوز في ”حرب الاستقلال الاقتصادية“، تتزايد الانتقادات من جانب أولئك الذين يطالبون باتخاذ إجراءات لوقف تراجع العملة، بما في ذلك كبار الاقتصاديين.

وليس هناك أي تلميح إلى تدخل لوقف الانهيار.

وقال البنك المركزي التركي، الثلاثاء، إنه ”لا يمكنه فعل ذلك إلا في ظل ظروف معينة في ظل تقلب مفرط“.

وكتب كبير الاقتصاديين السابق لدى البنك المركزي التركي، هاكان كارا، على تويتر: ”في ظل أسعار الصرف الحالية قد يتجاوز التضخم الرسمي 30% في الأشهر المقبلة“.

وأضاف أنه ”إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لن يتمكن النظام المالي من مواجهة ذلك“.

ومارس أردوغان ضغوطا على البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة؛ بهدف تعزيز الصادرات والاستثمار والوظائف، حسب ما يقول، حتى مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 20%، وتسارع انخفاض قيمة العملة؛ ما يؤثر بشدة على عائدات الأتراك.

وكان انخفاض الليرة، يوم الثلاثاء، الأكبر منذ ذروة أزمة العملة في 2018، التي أدت إلى ركود حاد، وتسببت في ضعف النمو على مدار 3 أعوام، ورفعت التضخم لخانة العشرات.