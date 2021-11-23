الذهب يحوم حول أدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع تسجيل الدولار الأمريكي قفزة، بسبب الرهانات على زيادة سعر الفائدة بشكل أسرع، بعدما دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، لتولي فترة ثانية.

وعند الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، لم يسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تغييرًا يذكر، حيث استقر عند 1805.95 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، عند 1805.50 دولار للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار ذروته في 16 شهرًا، بعد ترشيح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الإثنين، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة، إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يدر فائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 24.04 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 % إلى 1010.34 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4 % إلى 1980.69 دولار.

وكان الدولار قد سجل مستوى مرتفعًا جديدًا في 16 شهرًا الإثنين، بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، لفترة ثانية مدتها أربع سنوات، في حين تضررت العملة الأوروبية من إغلاقات مرتبطة بكوفيد-19 .

ويعزز ترشيح باول، توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيمضي قدمًا في مساره لتشديد السياسة النقدية، بتقليص برنامجه لشراء الأصول وزيادة أسعار الفائدة العام القادم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء، أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.42 بالمئة إلى 96.53 وهو أعلى مستوى له منذ تموز/ يوليو 2020 .

وهبط اليورو 0.58 % إلى 1.1233 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ تموز/ يوليو 2020.

وصعد الدولار أيضًا 0.79 % أمام العملة اليابانية إلى 114.93 ين، مقتربًا من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، البالغ 114.97 ين الذي وصل اليه في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر .

وأمام العملة الكندية، ارتفعت العملة الأمريكية 0.55 % إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.27 دولار كندي.