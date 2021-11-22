انخفاض الذهب بفعل قوة الدولار وتكهنات بتشديد السياسة النقدية

حومت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أسبوعين، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يسرع من وتيرة تشديد السياسة النقدية مع ارتفاع التضخم.

ولم يسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تغييرا يذكر، إذ استقر عند 1845.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ09:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الـ10 من نوفمبر/ تشرين الأول عند 1838.19 دولار. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1846.70 دولار.

ويناقش صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إمكانية سحب الدعم بوتيرة أسرع لمواجهة التضخم، إذ أشار أحد أكثر المسؤولين نفوذا في المجلس إلى أن الفكرة ستكون مطروحة على الطاولة في اجتماعهم في ديسمبر/ كانون الأول.

وتجعل قوة الدولار الذهب باهظ الثمن لحائزي العملات الأخرى، بينما تعني زيادة سعر الفائدة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 24.82 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1035.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 2060.67 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب استقرت ،يوم الجمعة، عند مستوياتها السابقة، مع قلق المستثمرين من تزايد مخاطر التضخم من جهة، واحتمالات رفع أسعار الفائدة على نحو أسرع، من جهة أخرى.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية، عند 1857.87 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1859.80 دولار.

وسجل الذهب ،الأسبوع الماضي، أعلى مستوياته منذ أكثر من 5 أشهر، بعدما أجج تزايد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الشهر الماضي، المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعا بمعدل مقلق، في 2022.

ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إمكانية رفع أسعار الفائدة، بوتيرة أسرع مما كانوا يظنون قبل بضعة أشهر.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، ومن ثم تقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.83 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل أول انخفاض أسبوعي، منذ 3 أسابيع.

وارتفع البلاتين 0.2% أيضا، ليبلغ 1053.15 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2135.16 دولار للأوقية.