ثقة المستهلكين في تركيا تتراجع إلى مستوى قياسي في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن ثقة المستهلكين في تركيا هوت 7.3% إلى 71.1 نقطة في تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو أدنى مستوى لها منذ البدء في نشر البيانات عام 2004 في انعكاس لعمليات بيع سريعة لليرة التركية بأدنى قيمة لها على الإطلاق.

وتراجعت ثقة المستهلكين العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 قبل تحقيق انتعاش بدأ في التلاشي في تشرين الأول/ أكتوبر .

ويشير مستوى الثقة دون 100 إلى توقعات متشائمة، بينما تشير قراءة فوق ذلك المستوى إلى التفاؤل.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي في تشرين الأول/ أكتوبر تراجع ثقة المستهلكين إلى 76.8 نقطة من 79.7 نقطة في الشهر السابق.

وكانت تقارير أشارت إلى أن الليرة التركية تأثرت الأسبوع الماضي بتوقعات تفيد بخفض آخر لسعر الفائدة من البنك المركزي، وسط مؤشرات بتدخلات جديدة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسات النقدية للبنك المركزي.

وتراجعت الليرة 27% مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية في ظل دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.

وفي وقت سابق، تحدثت توقعات عن أن البنك سيخفض سعر الفائدة إلى 15% من 16%، بحسب ما خلص إليه استطلاع أجرته ”رويترز“، رغم أن التضخم لا يزال بالقرب من 20%.

وتعيش الليرة التركية، أسوأ فترة لها منذ أزمة الهبوط الحاد الذي تعرضت له في أغسطس/آب 2018.

ويأتي ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لسياسات البنك المركزي التركي الذي أصر على معاندة المنطق الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة، وتجاهل أثر ذلك على التضخم.

يذكر أنه في مطلع 2020، شهدت الليرة رحلة هبوط متسارعة تجاوز فيها سعر الصرف حاجز 6 ليرات لكل دولار للمرة الأولى منذ آب/ أغسطس 2018، عند 6.1 ثم إلى 6.97 ليرة بنهاية النصف الأول 2020.

وفي نهاية 2020، بلغ سعر صرف الدولار 7 ليرات ثم إلى 8.43 ليرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري. ثم بدأت مجددا هبوطا أكبر خلال الشهر الجاري إلى متوسط 10.28 ليرة في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي الـ16 من تشرين الأول/ نوفمبر 2021.