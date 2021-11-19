استقرار أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين للتضخم واحتمالات رفع الفائدة

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، عند مستوياتها السابقة، مع قلق المستثمرين من تزايد مخاطر التضخم من جهة، واحتمالات رفع أسعار الفائدة على نحو أسرع، من جهة أخرى.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية، عند 1857.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول (الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش)، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1859.80 دولار.

وسجل الذهب هذا الأسبوع، أعلى مستوياته منذ أكثر من 5 أشهر، بعدما أجج تزايد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الشهر الماضي، المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعًا بمعدل مقلق، في 2022.

ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إمكانية رفع أسعار الفائدة، بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى، تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، ومن ثم تقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.83 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل أول انخفاض أسبوعي، منذ 3 أسابيع.

وارتفع البلاتين 0.2% أيضًا، ليبلغ 1053.15 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2135.16 دولار للأوقية.

وأمس الخميس، تراجعت أسعار الذهب، بعدما عززت بيانات أسبوعية مشجعة بشأن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، الرهانات على زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة، بوتيرة أسرع من المتوقع، في أعقاب بيانات قوية في الآونة الأخيرة، بشأن التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية، أمس، 0.4 بالمئة، إلى 1858.76 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، 0.5 بالمئة عند التسوية، إلى 1861.4 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الخميس، انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة، للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ليقترب من مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا.

وأي مؤشرات على تعافي الاقتصاد، تقلص الطلب على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذًا آمنا.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت يوم الأربعاء الماضي، إذ دفعت المخاوف حيال التضخم، المستثمرين إلى التماس الآمان في المعدن النفيس، غير عابئين بقوة الدولار التى غذتها رهانات على زيادات مبكرة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية يوم الأربعاء، 0.92 بالمئة، إلى 1866.90 دولار للأوقية (الأونصة).