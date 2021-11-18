الذهب يهبط بعد مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ ضغطت ضبابية بشأن الوتيرة التي قد ترفع بها البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح نمو التضخم، على الإقبال على المعدن الأصفر وفاقت أثر تراجع الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1864.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1866.00 دولار.

وصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 أشهر يوم الثلاثاء، وسط مخاوف متنامية بشأن ارتفاع التضخم.

وأظهرت البيانات أن التضخم البريطاني سجل ذروة 10 سنوات الشهر الماضي، وأن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تزايدت في تشرين الأول / أكتوبر.

لكن ارتفاع التضخم عزز أيضا رهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في كانون الأول / ديسمبر، كما سيرفعها بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي العام المقبل.

ومما كبح خسائر الذهب كذلك تراجع الدولار الذي يخفض تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت في المقابل الفضة في المعاملات الفورية عند 25.05 دولار للأوقية.

وبدوره، قال معهد الفضة في تقرير إن الطلب العالمي عليها قد يتجاوز مليار أوقية للمرة الأولى منذ 2015 هذا العام.

ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر مسجلا 1057.20 دولار بينما هبط البلاديوم 1% إلى 2166.95 دولار.

والأربعاء، ارتفعت أسعار الذهب عالميا حيث أبقت المخاوف حيال التضخم بعض المستثمرين قلقين.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل الخارجي لدى كينيسيز موني: ”يخشى المستثمرون خروج التضخم عن السيطرة، وبالتالي يشترون الذهب للتحوط من هذا الخطر“.