تعهدات أردوغان بخفض الفائدة تهبط بالليرة إلى مستوى قياسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه سيواصل معركته ضد أسعار الفائدة ”إلى النهاية“، دافعًا الليرة للهبوط إلى أعماق جديدة قبل يوم من خفض آخر متوقع للفائدة من البنك المركزي.

ودفعت تعليقاته أيضًا زعماء المعارضة إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وقال أردوغان إنه سيرفع عبء أسعار الفائدة عن الشعب، وحث الشركات على الاستثمار والتوظيف، وزيادة الصادرات.

وأبلغ الرئيس التركي مشرعين من حزبه الحاكم: ”سنرفع سوط أسعار الفائدة هذا عن ظهور الناس، وبالتأكيد نحن لا يمكننا أن نسمح لشعبنا بأن تسحقه أسعار الفائدة“، مضيفًا: ”لا يمكنني أن أقف.. ولن أقف في هذا المسار مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة.“

وبعد تعليقات أردوغان، هوت الليرة بنحو 2.5% لتصبح الأسوأ أداء بفارق كبير بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام بسبب ما يعتبره محللون تيسيرًا نقديًا سابقًا لأوانه ومحفوفًا بالمخاطر.

ولامست الليرة مستويات قياسية منخفضة جديدة عند 10.67 مقابل الدولار و12 مقابل اليورو.

والعملة التركية منخفضة 30% عن مستواها في بداية العام، وسجلت خسائر 64% على مدار 4 أعوام، وهو ما يقلص القدرة الشرائية للأتراك وسط معدل تضخم يقترب من 20%.

وتراجع الليرة التركية مقابل الدولار هذا العام، يعود في الأساس إلى مخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية في ظل دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.

ومن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة إلى 15% من 16% هذا الأسبوع، بحسب ما خلص إليه استطلاع أجرته ”رويترز“، رغم أن التضخم لا يزال بالقرب من 20%.

وتفاقم هبوط الليرة مؤخرًا أيضًا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية دفعة للدولار، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي ”البنك المركزي الأمريكي“، السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وفقدت الليرة التركية، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات؛ ما قلص دخول المواطنين مقابل تزايد التضخم إلى نسبة من رقمين.