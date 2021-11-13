الإمارات تعتمد خطة لإدراج "سالك" في سوق دبي المالي

قال وزير المالية الإماراتى ونائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، إن الإمارات اعتمدت خطة لإدراج نظام التعريفة المرورية ”سالك“ في سوق دبي المالي.

وأضاف الوزير أن الهدف من الإدراج هو ”تنويع الشركات الحكومية التي ندرجها في السوق تحقيقا لأفضل عائد للمستثمرين ضمن أسواقنا“.