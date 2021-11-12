اقتصاد

الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا جديدا أمام الدولار
تاريخ النشر: 12 نوفمبر 2021 18:10 GMT
تاريخ التحديث: 12 نوفمبر 2021 21:00 GMT

الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا جديدا أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة عشرة ليرات امام الدولار الامريكي الواحد، اليوم الجمعة، متخطية حاجزا معنويا بضغط من مخاوف المستثمرين

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المصدر: رويترز

تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة عشرة ليرات امام الدولار الامريكي الواحد، اليوم الجمعة، متخطية حاجزا معنويا بضغط من مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية، بعد أن بدأ المركزي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

ولامست الليرة، التي تراجعت بنسبة تفوق ربع قيمتها هذا العام حتى الآن، مستوى متدنيا بلغ العشرة مقابل العملة الأمريكية، بعد أن أغلقت أمس الخميس على 9.92.

وفقدت الليرة، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات، مما قلص دخول المواطنين في مقابل تزايد التضخم إلى نسبة من رقمين.

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