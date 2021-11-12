الدولار يسجل ذروة 16 شهرا وسط مخاوف بشأن التضخم

اتجه الدولار نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في حوالي خمسة أشهر مقابل عملات رئيسة اليوم الجمعة، وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة مبكرا بعد بيانات هذا الأسبوع، أظهرت أسرع وتيرة لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات، ذروة جديدة هي الأعلى في 16 شهرا عند 95.256، متجها نحو تسجيل مكسب أسبوعي 1.08 بالمئة، وهو الأعلى منذ 20 حزيران/ يونيو.

وتراجع اليورو مجددا إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 1.1439 دولار ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.33565 دولار، أدنى مستوى هذا العام.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في أسعار المستهلكين الأمريكيين الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، مما أثار شكوكا حول وجهة نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي أن ضغوط الأسعار ستكون ”مؤقتة“ وعززت تكهنات بأن صناع السياسة سيرفعون أسعار الفائدة أقرب مما كان متوقعا.

وصعد الدولار إلى 114.265 ين يوم الجمعة، مسجلا ذروة أسبوع.

كما بلغ أعلى مستوى في أسبوعين ونصف عند 0.9224 فرنك سويسري لليوم الثاني على التوالي.

أما الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر فقد تراجع إلى 0.7283 دولار أمريكي للمرة الأولى في أكثر من شهر.

ونزل نظيره النيوزيلندي إلى 0.7005 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

في المقابل، انخفضت أسعار الذهب الجمعة، تحت ضغط قوة الدولار لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في ستة أشهر مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت إلى إقبال على المعدن الأصفر كتحوط في وجه التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1856.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما قفز إلى ذروة خمسة أشهر يوم الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1857.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ تموز/ يوليو 2020، مما ضغط على الذهب عبر زيادة تكلفته للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ولكن المعدن الأصفر ما زال في طريقه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ السابع من أيار/ مايو، بعدما سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي أعلى قفزة في عام واحد خلال 30 عاما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.10 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل أفضل أسبوع في ثلاثة أسابيع.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1081.90 دولار للأوقية، ولكنه في طريقه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية خلال شهر. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2048.91 دولار للأوقية.