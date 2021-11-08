الإمارات تفرض تدقيقات محاسبية لمعامل تكرير الذهب في حملة على التجارة غير المشروعة

قالت الإمارات إنها ستطلب من جميع معامل تكرير الذهب إجراء تدقيقات محاسبية سنوية في محاولة لمكافحة التجارة غير المشروعة.

وقالت شخصيات بارزة بقطاع تجارة الذهب، إن من شأن ذلك أن يرفع المعايير في الإمارات وهي من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم.

وتضغط منظمات مثل مجموعة العمل المالي (فاتف) لتشديد القواعد وضمان إنفاذها. وقالت الإمارات إن القيام بذلك من أولوياتها الوطنية.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية لـ ”رويترز“، إن التزام الإمارات بمعايير جودة التسليم يتطلب من المعامل التدقيق بشأن الموردين وأن تثبت لمراجعين من الخارج أنها فعلت ذلك.

وأضافت الوزارة أن هدفها هو إخضاع القطاع كله لمعايير الالتزام بالمصادر المسؤولة. ورفضت الخوض في مزيد من التفاصيل قبل صدور إعلان في مؤتمر عن المعادن النفيسة في دبي في وقت لاحق هذا الشهر.

جوهر الاقتصاد

يعمل الملايين في مناجم صغيرة للذهب تعامل العمال بوحشية وتسرب كيماويات سامة. وغالبا ما يُستخدم المعدن المستخرج من تلك المناجم لتمويل الجرائم والصراعات والإرهاب.

وفي الشهر الماضي وضعت مجموعة العمل المالي تركيا في قائمة رمادية، من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على الاستثمار الخارجي، فيما يرجع جزئيا إلى ”مشاكل خطيرة في الإشراف“ على تجارة الذهب.

وفي العام الماضي، قالت جمعية سوق السبائك في لندن، التي تقود أكبر آلية للتحقق من المصادر المسؤولة لمعامل التكرير، إنها قد تمنع المعامل التي تمنحها تراخيص من تلقي الذهب من دول لا تطبق معايير كافية.

وقالت الإمارات إنها اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة التجارة غير المشروعة، بما في ذلك مطالبة الشركات بالتسجيل لدى سلطات مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن أي تحويلات مالية كبيرة.

وقال وزير الدولة الإماراتي لشؤون التجارة الخارجية ثاني الزويدي، الذي يرأس لجنة للإشراف على تجارة الذهب، في بيان إلى رويترز ”قطاع الذهب والمعادن النفيسة يمثل جوهر اقتصادنا“.

وأضاف أن معايير جودة التسليم ستعزز بدرجة أكبر أُطر عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات والتي تمثل أولوية وطنية ومحور اهتمام للقيادة الإماراتية.

وقالت الإمارات إن معاييرها هي امتداد لمعايير جودة التسليم في دبي وهو نظام للاعتماد الطوعي يديره مركز دبي للسلع المتعددة.

واعتمد المركز اثنين من عشرة معامل لتكرير الذهب في الإمارات، مطالبا بتطبيق سياسات المصادر المسؤولة وإجراء تدقيقات. لكن أغلب المعامل في الإمارات تفتقر للاعتماد وتعتبر خارج التدقيق والمراجعة فيما يتعلق بكيفية ومصدر حصولها على الذهب.

ويقول تايلار جيلارد الذي يقدم استشارات للحكومات والشركات بشأن الالتزام بالمصادر المسؤولة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ”هذا أهم شيء قامت به حكومة الإمارات (لوقف التجارة غير الأخلاقية)“.

لكنه أضاف أن التجارة غير المشروعة لن تختفي. وقال ”الأمر مثل الضغط على بالون… ستظل هناك ثغرات كافية وفرص في دول أخرى تضمن دخول الذهب إلى السوق“.

وأغلب الدول لا تطلب مراجعة لمصدر الذهب. وهناك عشرات المعامل سواء قائمة أو تحت الإنشاء في الدول الأفريقية جنوبي الصحراء وفي الهند، وهي مستورد كبير للذهب من مناجم صغيرة، لديها الكثير من المعامل غير الخاضعة للرقابة.