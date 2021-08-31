إلغاء الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول في سوقي أبوظبي ودبي

أعلن سوقا أبوظبي ودبي للأوراق المالية إلغاء الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول في جميع الأوراق المالية المدرجة، وذلك اعتبارا من اليوم (31 أغسطس) بالنسبة لسوق أبوظبي، وغدا (1 سبتمبر) لسوق دبي.

وقال سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، إنه قرر إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول على الأوراق المالية المدرجة اعتبارا من يوم غد الأربعاء 1 أيلول/سبتمبر، وذلك في إطار مبادراته لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد.

ويهدف القرار إلى ”تعزيز مشاركة مستثمري التجزئة على وجه الخصوص في السوق، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والمنتجات المالية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي للسوق حسن السركال، قوله إن ”إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول ينطوي على أهمية كبيرة لمستثمري التجزئة؛ كونه يسهم مباشرة في خفض كلفة الصفقة، وبالتالي تعظيم العائد المحتمل تحقيقه للمستثمر من إنجازها، وتشجيعه على إبرام أعداد أكبر من الصفقات مما ينعكس بدوره على أنشطة التداول، ويعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية من مستثمرين وشركات وساطة وغيرهم“.

ويأتي هذا القرار بعدما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغاءه الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول في جميع الأوراق المالية المدرجة فيه اعتباراً من اليوم 31 أغسطس 2021؛ وذلك لتشجيع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في هذا السوق، الذي يعتبر من بين أسواق العالم الأفضل أداءً هذا العام.

وذكر السوق، في بيان، أن ”هذا القرار يأتي في أعقاب إعلان سوق أبوظبي مؤخراً خفض عمولات التداول بنسبة 50%، وكذلك تمديد ساعات التداول ساعة إضافية واحدة بحيث يستمر التداول في السوق لغاية الساعة 3 ظهراً“.

بدوره، أعلن سوق دبي المالي تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً بدلاً من 4 ساعات، اعتباراً من يوم 3 أكتوبر 2021.