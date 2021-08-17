الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل تزايد القلق بشأن الفيروس

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إثارة قلق بشأن تأثيرها على وتيرة التعافي الاقتصادي، ما قاد المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1791.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ ذروة منذ السادس من آب/أغسطس عند 1792.83 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 %إلى 1793 دولارا.

وقال كونال شاه، المحلل لدى نيرمال بانج كوموديتيز لتداول السلع الأولية في مومباي، إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين، واحتمالات تباطؤ النمو العالمي في النصف الثاني من العام، ستدعم أسعار الذهب.

وأضاف: ”أتوقع أن يلامس الذهب 1850 دولارا هذا العام“.

وأظهرت بيانات في الآونة الأخيرة انخفاضا حادا في ثقة المستهلكين الأمريكيين وتراجعا يفوق المتوقع في مؤشر امباير ستيت لأنشطة التصنيع التابع لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، ما خفف بعض القلق من تشديد مبكر للسياسات من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين تباطأ بشدة في يوليو تموز في ظل حالات تفش جديدة لكوفيد-19، ما يضاف إلى مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي للبلاد يفقد الزخم.

والتركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وكذلك محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في تموز/يوليو، المقرر نشره غدا الأربعاء لاستقاء مؤشرات بشأن تقليص مجلس الاحتياطي للتحفيز.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي، الذي عادة ما يُعتبر عملة ملاذ آمن، 0.1 %.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 % إلى 23.86 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ التاسع من آب/أغسطس عند 23.95 دولار.

ونزل البلاتين 0.6 % إلى 1016.13 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.9 % إلى 2582.96 دولار.