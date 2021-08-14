مع مخاوف عجزها عن الاقتراض.. تونس مطالبة بتعبئة 8 مليارات دولار

حذر خبراء اقتصاديون، اليوم السبت، من أن تونس المطالبة بسداد جزء من ديونها هذا العام باتت عاجزة عن الاقتراض، مع تراجع الموارد الخاصة بتعبئة موازنة الدولة، ما يعقّد من موقفها إزاء المؤسسات المالية الدولية.

وبحسب الخبراء، ستكون تونس مطالبة بتعبئة 23 مليار دينار (نحو 8 مليارات دولار) في المرحلة القادمة، في ظل تعطّل عجلة الإنتاج؛ بسبب الأزمة الصحية، وتفاقم الأزمة الاجتماعية، وتراكم الديون وضعف الموارد الخاصة بتعبئة موازنة الدولة.

واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن ”تونس تعيش وضعا ماليا صعبا للغاية، وهي غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية في الوقت الحالي“، مشيراً إلى أنه ”كان بإمكان رئيس الجمهورية التوجه إلى الدول الصديقة والشقيقة لتعبئة جزء منها على الأقل“.

وأوضح سعيدان، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن ”تونس تمر بظرف اقتصادي ومالي صعب جداً، وهي مطالبة بسداد 16.3 مليار دينار (حوالي 6 مليارات دولار) من القروض خلال سنة 2021، وتم سداد ثلثي المبلغ وبقي الثلث“، مؤكداً أنه ”وفق موازنة 2021، فإن الدولة مطالبة بتعبئة قروض جديدة بقيمة 18.7 مليار دينار (حوالي 6,9 مليار دولار)، ولكن في الموازنة التكميلية لا بد من تحيين هذه الأرقام، والأخذ بعين الاعتبار عدة متغيرات مثل أسعار برميل النفط“.

ورأى سعيدان أن ”العملية تبدو صعبة جداً، وتونس ليس بإمكانها الوفاء بكل هذه الالتزامات، بالاعتماد على مواردها الذاتية، وأنه لهذا السبب هناك ضرورة قصوى أن يحاول رئيس الجمهورية تعبئة قدر معين من هذه الموارد من الدول الصديقة والشقيقة؛ من أجل طمأنة الأسواق المالية الدولية، والتأكيد أن تونس قادرة على سداد ما تبقى من دينها الخارجي بصفة طبيعية، ما يشكل تحديات كبيرة جدا.. ولا بد من وضع خطة استراتيجية كاملة لما تبقى من هذه السنة“.

وشدد الخبير الاقتصادي التونسي على أن ”إعداد قانون مالي تكميلي والعمل على قانون مالية لسنة 2022 يعد أحد أبرز التحديات“، مشيرا إلى أنه ”يمكن لرئيس الجمهورية المصادقة عليها في ظل تعطل أشغال البرلمان“.

وبدأت تونس، الخميس، أول عملية اكتتاب بعد قرار تعليق عمل البرلمان في 25 تموز/يوليو الماضي، من أجل تعبئة موازنة الدولة، غير أن العملية تتطلب ضمانات للمشاركين فيها، لا سيما من البنوك ووسطاء البورصة وشركات التأمين، في ظل وضع اقتصادي ومالي ضبابي، وفق خبراء.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي لـ“إرم نيوز“ إن ”ضبابية الوضع الحالي هي نتيجة تراكمات سياسات الحكومات المتعاقبة التي اعتمدت على الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل كامل، من أجل تعبئة موارد موازنة الدولة وتسديد رواتب الموظفين، دون اللجوء لخيارات أخرى أو تنشيط الاقتصاد عبر مبادرات تحفيزية للمستثمرين لخلق الثروة“.

وأضاف الجنادي أن ”تراكم الديون والاعتماد الكلي على الاقتراض يضع البلاد شيئاً فشيئاً أمام حالة عجز عن المضي في هذا النحو أكثر، مع اعتراض المؤسسات المالية الدولية على إغراق البلد أكثر في الديون الخارجية، في غياب ضمانات لسداد الديون المتراكمة على امتداد السنوات الماضية، وأيضا في ظل غياب أفق سياسي للبلاد التي تسير أمورها المالية عبر موازنة عامة كل سنة، وموازنة تكميلية يتم إقرارها في وقت لاحق اعتبارا للمتغيرات الداخلية والخارجية.. وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر“.

من جهته، ربط الكاتب والمحلل السياسي محمد علي خليفة ”الوضعية المالية المتدهورة بمآلات الوضع السياسي الحالي“، وقال إن ”على رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يقدم تطمينات للمؤسسات المالية الدولية بأنه لا مجال لتراجع تونس عن الوفاء بالتزاماتها معها“، مشيرا إلى أن ”الخطوات التي بدأها سعيد، ومنها فتح ملفات الفساد في شركة فوسفات قفصة وإعادة إنعاش قطاع الفوسفات، قد تحلّ جزءا من الأزمة مع عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران، ومساهمة الشركة بقسط وافر من موارد الموازنة العامة للدولة“.

وأضاف خليفة، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”على الدبلوماسية التونسية أن تتحرك اليوم في هذا الاتجاه، ويتم تفعيل العلاقات التونسية مع دول شقيقة وصديقة للخروج من هذا المأزق الذي يهدد بإقحام تونس في ”نادي باريس“ للدول العاجزة عن سداد ديونها، وعن الحصول على مزيد من القروض، ما يتطلب جهدا من مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لتجاوز الأزمة“.

وأشار خليفة إلى أن ”اتحاد الشغل التونسي يُفترض أن يضغط للحد من الإضرابات والمطالبة بالزيادة في الأجور في مختلف القطاعات، وهي زيادات أنهكت موازنة الدولة على امتداد السنوات الماضية“، مرجحا ”احتكام اتحاد الشغل إلى الهدنة الاجتماعية، لا سيما في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد على المستوى السياسي“، وفق تقديره.