بورصة أبوظبي تبلغ أعلى مستوى بدعم أسهم "العالمية القابضة"

ارتفعت أسهم بورصة أبوظبي لأعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الأربعاء، بدعم من أسهم الشركة العالمية القابضة التي تواصل سلسلة مكاسب ليومها الرابع.

وقفز سهم العالمية القابضة 11% منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن أعلنت أكثر الشركات المدرجة قيمة في أبوظبي الأحد الماضي عن تحقيق صافي ربح 4.36 مليار درهم (1.19 مليار دولار) للفترة المنتهية في الـ30 من حزيران/ يونيو الماضي، ارتفاعا من 814 مليون درهم قبل عام.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 1.1%، وقفز سهم العالمية القابضة 4.2%.

ومن بين الرابحين، ارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 3.2% بعد أن حققت ارتفاعا في صافي ربح النصف الأول.

وربح المؤشر السعودي الرئيس 0.4%، مدفوعا بصعود سهم مصرف الراجحي 0.5%، وزيادة سهم البنك الأهلي السعودي 1.3%.

وقفز سهم البنك السعودي الفرنسي 3.3% بعد أن أعلنت وحدته التابعة في سوريا عن زيادة صافي ربح الربع الثاني.

ويوم الاثنين، ارتفعت أسهم أبوظبي لمستوى قياسي جديد في التعاملات المبكرة، بفضل مكاسب للشركة العالمية القابضة، بينما تراجعت أسواق الأسهم الرئيسة الأخرى في الخليج في غياب عوامل تحفيز جديدة.

وكسب مؤشر أبوظبي 0.8%، وتقدم سهم العالمية القابضة 2.6% عقب زيادة في صافي أرباح الشركة عن النصف الأول من العام، وأعلنت الشركة عن ربح صاف 4.36 مليار درهم (1.2 مليار دولار) ارتفاعا من 844 مليونا قبل عام.

وبشكل منفصل، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء أن مجلس الوزراء السعودي وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة في مجال الهيدروجين.

ونزل المؤشر الرئيس في دبي 0.1%، إذ تعرض لضغوط بفعل انخفاض 0.4% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، وتراجع 1.2% لسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

في غضون ذلك، يتوقع المشغل الحكومي لمطار دبي سفر 56 مليون راكب عبر مطار دبي الدولي العام المقبل، ليرفع هدفه إلى مثليه لذلك العام.

وخففت الإمارات هذا الشهر قيود السفر من بضع دول أفريقية وآسيوية، من بينها السوق الرئيسة (الهند)، بينما نقلت بريطانيا، وهي سوق مهمة أخرى، الدولة الخليجية العربية من ”قائمة حمراء“ للسفر إلى ”قائمة برتقالية“.

وصعد المؤشر القطري لسوق الأسهم 0.1% بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 1.1%.