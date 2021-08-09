السعودية.. العجز في الميزانية ينخفض إلى 4.6 مليار ريال خلال الربع الثاني

قال التلفزيون الحكومي السعودي، اليوم الإثنين، إن المملكة العربية السعودية سجلت عجزا قدره 4.6 مليار ريال (1.23 مليار دولار) في الربع الثاني للعام الجاري، بانخفاض من 109.2 مليار ريال في الربع نفسه قبل عام وسط انهيار أسعار النفط.

جاء ذلك، في التقرير الربع سنوي للميزانية الصادر عن وزارة المالية السعودية.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني حوالي 248 مليار ريال.

وأظهر التقرير الربعي، حجم المصروفات للربع الثاني من العام الجاري، والذي بلغ نحو 252.7 مليار ريال، في حين بلغ حجم عجز الموازنة للربع الثاني 4.6 مليار ريال.

الزيادة الأبرز كانت في الإيرادات غير النفطية، حيث وصلت خلال هذا الربع إلى 116 مليار ريال، مقارنةً بـ 38.2 مليار ريال للربع الأول، أي بارتفاع نسبته 303% على أساس سنوي.

ويعود هذا الارتفاع بشكلٍ أساسي إلى ضريبة القيمة المضافة، التي تمّت زيادتها في تموز/ يوليو 2021 إلى 15% من 5%، حيث بلغت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات خلال الربع الثاني من العام الحالي 68 مليار ريال، مقابل 10.5 مليار للربع المماثل من 2020.

ووفقا لتقرير وزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام في المملكة نحو 922 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما وصل إجمالي الدين الخارجي للمملكة 387.5 مليار ريال.