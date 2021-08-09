بورصة أبوظبي ترتفع لمستوى قياسي

ارتفعت أسهم أبوظبي لمستوى قياسي جديد في التعاملات المبكرة، يوم الإثنين، بفضل مكاسب للشركة العالمية القابضة، بينما تراجعت أسواق الأسهم الرئيسة الأخرى في الخليج في غياب عوامل تحفيز جديدة.

وكسب مؤشر أبوظبي 0.8%، وتقدم سهم العالمية القابضة 2.6% عقب زيادة في صافي أرباح الشركة عن النصف الأول من العام، وأعلنت الشركة عن ربح صاف 4.36 مليار درهم (1.2 مليار دولار) ارتفاعا من 844 مليونا قبل عام.

وبلغت القيمة السوقية للشركة 201.7 مليار درهم في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، لتصبح إحدى الشركات الأعلى قيمة بين تلك المدرجة في البورصة بعد بدء تداول أسهم ”ألفا ظبي“ التي تمتلك فيها حصة 45%.

كما ربح سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 7% بعد إعلان الشركة عن ارتفاع صافي ربح الربع الثاني.

وهبط مؤشر دبي الرئيس 0.3%، وخسر سهم إعمار العقارية 1.2%، وسهم أرامكس 1.1%.

وأعلنت ”أرامكس“ يوم الخميس الماضي، هبوط صافي الربح الفصلي 31% بسبب تعطل سلاسل الإمداد عالميا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وهبط المؤشر القطري 0.1%، بفعل هبوط سهم شركة قطر للتأمين 1.3% رغم تحقيقها ربحا صافيا في الفترة المنتهية في الـ30 من حزيران/ يونيو الماضي.

فيما استقر المؤشر السعودي الرئيس وسط تعاملات اتسمت بالتقلب؛ إذ محت خسائر أسهم البتروكيماويات مكاسب أسهم القطاع المالي.