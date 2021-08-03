الذهب ينخفض وسط "حذر المستثمرين" حيال بيانات الوظائف الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة، مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع، وهي مؤشر أساسي لموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات مستقبلا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1810.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1813.70 دولار.

وقال كايل رودا، المحلل لدى ”آي.جي ماركتس“: ”ثمة قدر كبير من الطاقة الفائضة في سوق العمل.. إذا كان هناك شعور بأن مجلس الاحتياطي سيواصل إبقاء إعدادات السياسة ميسرة في الأمد المتوسط إلى الطويل، فهذه ديناميكية جيدة حقا للذهب، على الأخص إذا رأينا أن توقعات التضخم ما زالت مرتفعة نسبيا“.

وتميل تدابير التحفيز الكبيرة إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر في المعتاد تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، أمس الاثنين، إن البنك المركزي قد يبدأ تقليص دعمه بحلول تشرين الأول/ أكتوبر، إذا أظهر التقريران الشهريان القادمان للوظائف زيادة التوظيف بواقع 800 ألف إلى مليون، كما يتوقع.

وتراجع الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري، وهما ملاذان آمنان خلال جلسة التداول في آسيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5% إلى 25.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2682.32 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.3 % إلى 1054.22 دولار.

وفي الغالب، كلما كان الدولار الأمريكي ضعيفا، ارتفع سعر الذهب، وكلما كانت قيمة الدولار أقوى، انخفض سعر الذهب، ولكن الأمر ليس كذلك دائما، بسبب عوامل استثنائية، ففي بعض الأوقات ارتفع الذهب والدولار معا.

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وإحدى أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.

وبالرغم من تغير أسعار الذهب بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، إلا أن قيمته الأكثر ثباتا على المدى الطويل، لكن الذهب مع ذلك، لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.

كما ترتبط أسعار الذهب في كافة دول العالم، بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.