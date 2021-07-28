الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والأسهم قبيل قرار مجلس الاحتياطي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مستمدة الدعم من تراجع الأسهم والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتضخم والنمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة الـ07:07 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1804.69 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1803.40 دولار للأوقية.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، (جيفري هالي)، إن ”الذهب يستفيد من بعض عمليات الشراء الرامية إلى التحوط من المخاطر قبيل نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية.“

ويصدر بيان مجلس الاحتياطي في الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول.

وكان الذهب هوى 7% في حزيران/يونيو الماضي، بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي نبرة تشددية في اجتماعه الأخير.

وارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.82 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر عند 24.46 دولار أمس الثلاثاء.

كما ارتفع البلاديوم والبلاتين 0.7% إلى 2626.93 دولار و1057.99 دولار للأوقية على الترتيب.