"بينانس": لا أحد يستطيع أن يغتال "بيتكوين"

قالت أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، إنه من المستحيل أن يتمكن أي كيان من اغتيال عملة بيتكوين أو تقنية ”البلوكتشين“ الأساسية الخاصة بها.

وطالب تشانغبينج تشاو، رجل أعمال صيني كندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”بينانس“، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول،حكومة الدول والسلطات التنظيمية تبني تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة، حسب ما أورد موقع ”كوين ديسك“.

وقال تشانغبينج تشاو، في كلمة عُرضت خلال المؤتمر الافتراضي الذي نظمته مؤسسة ”كوين ديسك“ وحمل عنوان ”Consensus 2021″: “ لا أعتقد أن أي شخص يمكنه إغلاق بيتكوين الآن، نظرا لأن هذه التكنولوجيا أو هذا المفهوم، موجود في رؤوس 500 مليون شخص، ومن ثم لا يمكنك محو ذلك“.

وأضاف ”محاربة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى باتت مشابهة لمسألة رفض قبول نموذج أعمال أمازون عبر الإنترنت عندما بدأت عملاق التجارة الإلكترونية للمرة الأولى في أوائل التسعينيات“.

وتابع ”العملات المشفرة ليست هنا لقتل التمويل التقليدي أو العملات الورقية المدعومة من الحكومة، لكن لتوفير المزيد من حرية المال“.

وأكد أن ”العملات المشفرة مجرد أداة جديدة يمكن أن تزيد من حرية المال في جميع أنحاء العالم“.

وتأتي مطالبة تشاو في الوقت الذي تواجه فيه شركة بينانس، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث الحجم، تدقيقا تنظيميا متزايدا.

في غضون ذلك تواجه بيتكوين، سيدة العملات المشفرة وشقيقاتها عقبات تنظيمية خاصة بها بعد أن أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى، وعلى غرار السلطات التنظيمية في أمريكا، أثارت كيانات حكومية عديدة أخرى في جميع أنحاء العالم أسئلة حول العمليات التجارية لـ ”بينانس،“ وهي شركة تدّعي أن ليس لها مقر في بلد أو منطقة معينة.

في هذا الصدد، قال تشاو إن ”شركته لا تنوي محاربة أي حكومات أو دول“.

وأضاف ”الشكوك حول كيفية عمل بينانس من المحتمل أن تكون بسبب الافتقار إلى الوضوح التنظيمي“.

وتابع ”أننا لا نعارض الحكومات، وثمة أوقات لا تكون فيها الهيئات التنظيمية أو القواعد واضحة تماما، لكن لا يزال يتم وضعها في معظم أنحاء العالم لذلك هناك بعض المناطق الرمادية لكن علينا فقط أن نجرب ونعمل معا ونكتشف ذلك“.