مقترحات بشأن العملات المشفرة في "موازنة بايدن" الطموحة لعام 2022

أدرجت إدارة الرئيس جو بايدن، مقترحات جديدة بشأن التعاطي مع العملات المشفرة، في مشروع الموازنة الطموحة لعام 2022، الذي تقدمت به من أجل ”إعادة بناء“ الاقتصاد الأميركي.

وتتضمن الخطة، وهي الأولى في عهد إدارة بايدن، اقتراحات من شأنها أن تمنح وزارة الخزانة حق التدخل في نوع المعلومات، التي يجب على المؤسسات المالية إبلاغ السلطات عنها.

وجاء في وثيقة تحمل عنوان ”الكتاب الأخضر“ صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن التغييرات المقترحة ”من شأنها أن توسع نطاق الإبلاغ عن المعلومات، من قبل الوسطاء، من خلال السماح لهم بمشاركة المعلومات مع الجهات المختصة“.

وأضافت أن المقترحات تتضمن: ”أن يطلب من الوسطاء، بما في ذلك الكيانات، مثل بورصات تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة ببعض الكيانات السلبية وأصحابها الأجانب، عند الإبلاغ عن العملات المشفرة، التي تحتفظ بها تلك الكيانات في حساب لدى الوسيط“.

وتابعت الوثيقة: ”سيتم تضمين العائدات الإجمالية والمبيعات والملاك الأجانب الأساسيين في الكيانات السلبية في التقارير التي يصدرها الوسطاء“.

وأضافت، أن: ”التهرب الضريبي باستخدام الأصول المشفرة مشكلة سريعة النمو، نظرًا لأن الصناعة رقمية بالكامل، ويمكن لدافعي الضرائب التعامل مع بورصات العملات المشفرة“ للالتفاف على الضرائب.

كما تضمنت مقترحات إدارة بايدن، أن يطلب من المؤسسات المالية: ”الإبلاغ عن بيانات حسابات المستخدمين، وتفاصيل الحوالات المالية التي تتجاوز 600 دولار، ويشمل ذلك عمليات تبادل الأصول المشفرة“.

وتأتي الميزانية بعد اقتراح وزارة الخزانة، أن تقوم المؤسسات المالية والشركات الأخرى التي تتلقى تحويلات تزيد قيمتها عن 10،000 دولار من العملات المشفرة، بالإبلاغ عنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.

وكان بايدن قد اقترح موازنة قدرها 6 تريليونات دولار، من أجل تمويل خطته الطموحة التي تسعى لتجديد الاقتصاد في 2022، من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي، إذا أقرّها الكونغرس.