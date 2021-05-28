مسؤول إيراني: وقف إنتاج العملات المشفرة خسارة للبلاد

اعتبر رئيس مجموعة تعدين العملات المشفرة في إيران، محمد رضا شرفي اليوم الجمعة، أن قرار الحكومة بوقف إنتاج العملات المشفرة يعد ”خسارة للبلاد وضياعا للفرصة“.

وقال لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، بشأن قرار الرئيس حسن روحاني بحظر العملات المشفرة، إن ”وقف إنتاج تلك العملات يعد ضياعا للفرصة وخسارة للمصالح الإيرانية“.

وأضاف شرفي ”أن الأمر بوقف استخراج العملات المشفرة كان خاطئا، لأن إنتاج تلك العملات كانت له فوائد للدولة الإيرانية“، منوهًا إلى أن ”إنتاج العملات المشفرة يستهلك كهرباء أقل مقارنة ببعض الصناعات“.

ورأى أنه ”إذا تم توفير موارد الكهرباء وفقا للاحتياجات الحالية للبلاد، فلن نشاهد عجزا في الوقت الحالي ولن نوجه أصابع الاتهام إلى صناعة لديها فرصة لتوليد الدخل“.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس روحاني، وقف تعدين واستخراج العملات الرقمية حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في أجزاء مختلفة من إيران.

ويعد أحد الأسباب الرئيسة لإنقطاع الكهرباء هو إنتاج رموز العملات، التي تحقق أرباحا عالية بسبب السعر الرخيص للكهرباء في إيران.

ويقول المسؤولون الحكوميون، إن غالبية استهلاك الطاقة من تعدين ”البيتكوين“ يأتي من عمال المناجم غير القانونيين، أو من أولئك الذين يعملون دون تراخيص.

وتسمح إيران للعملات المشفرة المستخرجة بدفع ثمن واردات السلع، ما يمكن أن يساعدها في الالتفاف على العقوبات الأمريكية واسعة النطاق، التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على البلاد عقب انسحابه من الاتفاق النووي في شهر أيار/مايو من عام 2018.