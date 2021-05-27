دراسة: جائحة كورونا سرعت انتشار العملات المشفرة‎

أظهرت نتائج دراسة مسحية أجرتها وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجلة ”إيكونوميست“ البريطانية، أن جائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ ساعدت على تسريع قبول العملات المشفرة، حسبما أورد موقع Coinquora المتخصص في العملات الرقمية.

وكشفت وحدة المعلومات الاقتصادية – منظمة تقدم خدمات التنبؤ والاستشارات لمساعدة رواد الأعمال والممولين والمسؤولين الحكوميين- أن أكثر من 50 % من المشاركين في الاستطلاع كانوا على دراية بوجود العملات الرقمية.

وعلاوة على ذلك، لا تزال العملات المشفرة مفتوحة المصدر مثل بيتكوين، وهي الأكثر شهرة من قبل المشاركين في الدراسة، فيما لا تزال العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) الأقل شهرة على الرغم من حملات التسويق الحكومية الواسعة التي تُروج لها.

وخلصت الدراسة، التي كانت تقيس الشعور العام الحالي تجاه العملات المشفرة، إلى أن 81 % من المشاركين فيها يعتقدون أن بلدانهم من المحتمل أن تصبح مجتمعات غير نقدية. وبالمقارنة، شارك 71 % فقط نفس الرأي العام الماضي.

من ناحية أخرى، تراجع عدد المشككين في المجتمع غير النقدي من 28 % إلى 19 % في نفس الإطار الزمني. بالإضافة إلى ذلك، أرجع 50 % من المشاركين في المسح ارتفاع استخدام العملات المشفرة إلى ”كوفيد-19“.

وغطى مسح EIU شرائح مختلفة من المجتمع، وعلى هذا النحو، كشفت النتائج أن المستخدمين يتبنون العملات الرقمية لأسباب مختلفة، حيث يختار المستهلكون، على وجه الخصوص، العملات الرقمية كوسيلة للمدفوعات غير النقدية.

ومع ذلك، يستخدم المستثمرون المؤسسيون وأمناء الخزانة في الشركات العملات المشفرة كمخزن ذي قيمة أكبر.

وتضمن التقرير مقابلة مع خبراء الصناعة هنري أرسلانيان، رئيس قسم العملات المشفرة في مؤسسة ”برايس وواتر هاوس كوبرز“، أكبر شركة للخدمات المهنية في العالم، وماثيو ماكديرموت، المدير الإداري لمصرف ”جولدمان ساكس“، والرئيس العالمي للأصول الرقمية.

وأيد الخبيران فكرة أن تلعب العملات المشفرة دورا مشابها للذهب في المحافظ. بالإضافة إلى ذلك، استشهد كل من أرسلانيان وماكديرموت بميزات العملات المشفرة مثل العرض المحدود، وكونها قابلة للمصادقة، وقابلة للتقسيم، ومخزنا جيدا للقيمة، ناهيك عن أنها توفر تنويعا للمحفظة.

وعلى الرغم من أن الركود الأخير في سوق العملات المشفرة أدى إلى قيام بعض المستثمرين بالتخلص من عملاتهم بالخسارة، يبدو أن بعض المستثمرين أخذوا الانخفاض كنقطة دخول جيدة.

وفي الواقع، واجهت العديد من البورصات الكبرى في العالم صعوبات فنية بسبب الارتفاع المفاجئ في عدد المستخدمين.

وعلاوة على ذلك، أبدى الملياردير والمحلل المالي الأمريكي ديفيد روبنشتاين مؤخرًا دعمه للعملات المشفرة، مشيرا إلى أن العملة المشفرة لن تختفي تمامًا مثلما لن يختفي الذهب.