تقرير: إيثريوم ستنتزع صدارة العملات المشفرة من بيتكوين

توقع تقرير مسرب من مصرف ”جولدمان ساكس،“ عملاق ”وول ستريت“ أن تتجاوز إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم برأسمال سوقي يبلغ نحو 250 مليار دولار، شقيقتها الكبرى بيتكوين التي يبلغ رأسمالها السوقي 660 مليار دولار، باعتبارها ”مخزنا للقيمة“.

وبحسب مجلة ”فوربس“ الأمريكية، اعتبر محللون في ”جولدمان ساكس“ أنه ”نظرًا لأهمية الاستخدامات الحقيقية في تحديد متجر القيمة، فإن لدى إيثريوم فرصة كبيرة لتجاوز بيتكوين كمخزن للقيمة“.

وتراجعت بيتكوين وشقيقاتها من العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي، إذ فقدت مجتمعة 1.3 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وفقد سعر بيتكوين ما يقرب من 50٪ من قيمته منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ما يقرب من 65000 دولار لكل وحدة بيتكوين في أبريل الماضي.

في غضون ذلك هبطت إيثريوم المعروفة اختصارا بـ ”إيثر“ بأكثر من النصف بعد أن صعدت إلى أكثر من 4000 دولار في وقت سابق من مايو الجاري.

وساعدت الشعبية المتزايدة لما يسمى بـ ”التمويل اللامركزي“ الذي يستخدم تكنولوجيا العملات المشفرة في إعادة إنشاء الأدوات المالية التقليدية مثل: القروض، والفوائد، والمصممة لاستبدال دور البنوك بالبروتوكولات القائمة على سلسلة البلوكتشين، في صعود إيثريوم في العام الماضي.

وكتب محللو ”جولدمان ساكس“: ”يدعم نظام إيثريوم الإيكولوجي العقود الذكية ويوفر طريقة لإنشاء تطبيقات جديدة على منصته، ويتم إنشاء معظم تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) على شبكة إيثريوم، كما يتم -أيضا- شراء معظم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) باستخدام إيثر، ويعكس العدد الأكبر من المعاملات في إيثريوم مقابل بيتكوين هذه الهيمنة“.

وعلى مدار الـ12 شهرًا الماضية، صعد سعر إيثريوم بشكل أكبر بكثير من سعر سيدة العملات المشفرة، إذ أضافت الأولى نحو 1000% مقارنة بـ300% لبيتكوين، حتى عند أخذ انهيار الأسعار الأسبوع الماضي في الحسبان.

وفي الوقت نفسه، يعتقد البعض أن التحديثات التي طال انتظارها التي شهدتها إيثر، منذ نهاية العام الماضي وصُممت للمساعدة في توسيع نطاق العملة وتقليل تكاليف المعاملات الباهظة، يمكن أن تساعد في وصول سعر إيثر إلى ارتفاعات لم يسبق لها مثيل.