بعد خسائر كبيرة.. تعافي العملات المشفرة وسط مكاسب معتدلة

انتعشت أسعار العملات المشفرة وتم تداولها بمكاسب معتدلة، اليوم الأربعاء، بعد أن تراجعت عملة ”بتكوين“ التي تشكل نحو 43% من القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية، بنحو 36.58 دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت تقارير مالية أمريكية بأن ”بتكوين حافظت على مكاسبها اليوم وبقيت عند أعلى مستوى لها بعد جلسات التداول المسائية الثلاثاء“.

وشهدت سوق العملات المشفرة حالة سقوط حر خلال الأسبوعين الماضيين وسط مخاوف بيئية تتعلق بتعدين ”بيتكوين“ وقرار الحظر من قبل الصين وإشارات مختلطة ومربكة من أحد أكبر داعمي العملة المشفرة وهو المليادرير الأمريكي إيلون ماسك.

وبعد الإعلان عن تعليق قبول ”بتكوين“ من شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية التي يرأسها ماسك، بسبب ما وصفه بـ“الاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين“ في وقت سابق من هذا الشهر ، يبدو أن ماسك قد تغير موقفه أخيرا.

وفي تغريدة حديثة على وسائل التواصل الاجتماعي كشف ماسك بأنه ”أجرى محادثات واعدة مع عمال مناجم بيتكوين في أمريكا الشمالية حول استدامة العملة الرقمية؛ ما دفع بتلك العملة إلى نحو 40 ألف دولار بعد التغريدة.“.

وأوضحت تقارير مالية أمريكية الأربعاء، أن القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بلغت نحو 1.71 تريليون دولار صباح اليوم بزيادة 4.02% عن أمس، إلا أن إجمالي حجم نشاط سوق العملات المشفرة زاد بنحو 14% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعلاوة على ذلك، يبلغ حجم جميع العملات المستقرة الآن 143.71 مليار دولار، وهو ما يمثل 79% من إجمالي حجم سوق التشفير على مدار 24 ساعة.