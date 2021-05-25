وسط اندفاع صيني لتطوير اليوان الرقمي.. هل تصبح "بيتكوين وشقيقاتها" عملات احتياطية عالمية؟

أكد ممثل صندوق النقد الدولي توماسو مانشيني غريفولي، أن العملات المشفرة لا يمكن أن تكون عملة احتياطية عالمية، وذلك وسط اندفاع صيني نحو تطوير ”اليوان الرقمي“.

وقال غريفولي، إن ”العالم سيكون أكثر استقرارا إذا كان به أكثر من عملة احتياطية، لكن العملات المشفرة صغيرة جدا ومتقلبة؛ إذ لا يمكن أن تكون عملة احتياطية عالمية“.

جاء ذلك خلال رد المسؤول الدولي على سؤال من إميلي باركر، العضو المنتدب لمؤسسة ”كوين ديك“، خلال تغطية متلفزة قامت بها المؤسسة لفعالية ”Consensus 2021″، المؤتمر السنوي للشركة الذي يجمع الخبراء والشخصيات المؤثرة في مجال العملات المشفرة والتمويل العالمي.

وسأل باركر مانشيني غريفولي عن ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة أن تشعر بالقلق من أن العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني (CBDC) التي لا تزال قيد التطوير، قد تهدد هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.

وقال غريفولي، الذي يشغل منصب رئيس قسم المدفوعات النقدية، وأسواق رأس المال، وفريق البنية التحتية في صندوق النقد الدولي: ”لا أقول إن هذه هي الحال بالنسبة للدولار الأمريكي، هذه حجة نظرية تدعم الاستقرار الأكبر في العالم بعملات احتياطية متعددة، لذا أعتقد من منظور دولي، أنه سيكون هناك أكثر من اقتراح مرحب به“.

وأشار إلى أن العالم ”لديه بالفعل عملات احتياطية متعددة بما في ذلك الدولار واليورو والين الياباني“.

وفي مارس، لم يتفق أوجستين كراستن، المدير العام لبنك التسويات الدولية (BIS)، مع الرأي القائل إن الصين يمكن أن تكسب ”ميزة المحرك الأول“ على الولايات المتحدة من خلال إصدار عملة البنك المركزي الرقمية.

وبعد شهر، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إن اندفاع الصين نحو تطوير اليوان الرقمي لن يدفع الولايات المتحدة إلى سباق العملات الرقمية، وفي الوقت ذاته، كانت الصين تختبر بهدوء اليوان الرقمي.

ونشر صندوق النقد الدولي، تقريرا العام الماضي، ذكر فيه أن عملات البنوك المركزية الرقمية يمكن أن تفيد البلدان التي تتطلع إلى ممارسة مزيد من السيطرة على سياستها النقدية، ولكنها ليست حلا لكل أزمة.

استبدال العملة

على صعيد متصل، قال مانشيني غريفولي أيضا، إن الأصول المشفرة لا تزال صغيرة جدا لتكون مصدرا مهما لمخاطر الاستقرار المالي.

وأوضح: ”لكي تشكل الأصول المشفرة خطرا كبيرا على البنوك المركزية، يجب أن يكون هناك قدر كبير من استبدال العملة، وهو ما يعني في هذا السياق أنه سيتعين على البلدان استخدام عملة رقمية أكثر استقرارا (نظريا) بدلا من تلك، أو حتى استخدامها بالإضافة إلى العملة المحلية“.

ولفت إلى أن ”استبدال العملة يمثل مصدر قلق على المستوى الدولي، ليس فقط مع العملات المشفرة، ولكن -أيضا- مع العملات البديلة، وعملات البنك المركزي الرقمية، إذ تتمتع البلدان التي تعاني من مؤسسات ضعيفة، وتضخم مرتفع وأسعار صرف متقلبة بدرجة متزايدة من استبدال العملات“.

وختم مانشيني غريفولي تصريحاته بالقول: ”هذه هي بالضبط أنواع القضايا التي يجب معالجتها من خلال التعاون الدولي“.