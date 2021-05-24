مصمم "إيثريوم" ينتقد خطط إيلون ماسك بشأن توسيع "دوجكوين"

انتقد فيتاليك بوتيرين، مصمم عملة ”إيثريوم“، ثاني أكبر العملات الرقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، خطة الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بشأن توسيع عملة دوجكوين الرقمية، حسبما أورد موقع ”كوين تليجراف“ المتخصص في العملات الرقمية.

ونشر فيتاليك ورقة مطولة حول مدى قابلية تطوير سلسلة البلوكتشين الخاصة بـ دوجكوين، منتقدا المزاعم التي ساقها ماسك، ومؤكدا في مقالته التي نشرها على مدونته الشخصية أمس الأحد على المفاضلة بين اللامركزية من جهة وبين قابلية التوسع في تصميم سلاسل بلوكتشين، وذلك في رد منه على تغريدة كتبها ماسك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة ”تويتر“ في الـ 15 مايو الجاري والتي قال فيها إن عملة دوجكوين ستظهر كعملة رائدة إذا ارتفعت أحجام التداول عليها بنسبة 900٪.

ويرى بوتيرين أن اقتراح ماسك، يواجه تحديا مهما، والمتمثل في السعي لتحقيق زيادة حادة في قابلية التوسع في إنتاجية دوجكوين ”دون التسبب في أن تصبح عملة مركزية، أو حتى الإضرار بالخصائص الأساسية التي تميز سلسلة بلوكتشين“.

ويرى إيلون ماسك مؤسس تسلا وأبرز مؤيدي ”العملة الكلابية“ أن دوجكوين ستكون عملة القمر وأنها مستقبل العملات الرقمية.

يُشار إلى أن دوجكوين هي عملة ماسك المفضلة، التي يزعم أنه الأب الروحي لها ويراها عملة القمر، ولا يتوقف أو يمل عن دعمها.

ونالت دوجكوين دعما غير مسبوق من قطب الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وذلك عبر تغريدات مؤسس تسلا على موقع ”تويتر“.

جدير بالذكر أن عملة إيلون ماسك المفضلة كانت قد هوت خلال تعاملات الأربعاء الماضي والذي يُوصف بـ الأربعاء الدامي بأكثر من 42% نزولاً إلى مستويات 0.3 دولار بينما هوت قيمتها السوقية إلى حوالي 35 مليار دولار.

وارتفعت قيمة دوجكوين بأكثر من 26000% منذ بداية العام بفضل تغريدات ودعم إيلون ماسك، وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 64 مليار دولار، وذلك قبل طوفان التراجعات الأخير.

ويتوقع كثيرون أن دوجكوين لا تعدو كونها ”فقاعة“ ستنفجر بقوة وبسرعة؛ لأن صعودها غير مبني على أسس.

جدير بالذكر أن دوجكوين ليس لها تطبيقات في الحياة العملية، وليس لها تكنولوجيا مالية يمكن الاعتماد عليها، كما أن المعروض منها غير محدود، بما يسقط عنها فكرة التداول على أساس الندرة.