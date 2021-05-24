روحاني يرفض قرار إغلاق بوابات بيع وشراء العملات المشفرة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، رفضه تطبيق قرار محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، القاضي بإغلاق مواقع وبوابات إلكترونية لبيع وشراء العملات المشفرة في إيران.

وجاء قرار روحاني بعدما تداولت وسائل إعلام إيرانية قبل أيام عزم البنك المركزي الإيراني إغلاق المواقع والبوابات الإلكترونية التي تسمح بعرض وتداول العملات المشفرة التي تشهد رواجا كبيرا في إيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن روحاني بعث برسالة عبّر فيها محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، عن رفضه إغلاق المواقع والبوابات الإلكترونية لبيع وشراء العملات المشفرة.

كما أرفق روحاني في خطابه إلى همتي مطالبة أكثر من 60 ألف متداول، الرئاسة الإيرانية باتخاذ إجراءات لمنع حظر بوابات الدفع عبر الإنترنت.

وكانت صحيفة ”همشهري“ الحكومية أفادت في تقرير لها في الـ17 من مايو/أيار أن ”البنك المركزي أصدر أمرا جادا للشركات التي تقدم خدمات لوقف أنشطة البوابات غير المصرح بها“.

وأثار النشاط العام المكثف في مجال العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة مخاوف بين المسؤولين بشأن تدفق العملة من إيران.

وأثيرت مخاوف بشأن تدفق العملة إلى الخارج عبر عنها بعض المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة سعيد زرندي، في وقت سابق بالقول، إن استخراج العملات الرقمية هو ”أداة للتحايل على العقوبات“.

وكان فرزين فرديس، عضو غرفة التجارة الإيرانية، قال سابقا إنه ”وفقا لتقديرات هذه المؤسسة، فإن نحو 12 مليون شخص في إيران لديهم عملات مشفرة، ويقدر حجم التبادل اليومي للعملات المشفرة في نهاية مارس/آذار الماضي، بين 5 إلى 10 آلاف مليار تومان ”.

وبحسب عضو غرفة التجارة الإيرانية، فإن ”77٪ من حاملي العملات المشفرة دخلوا هذا المجال للاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال“.

وبالإضافة إلى المخاوف بشأن تدفق العملات الأجنبية من إيران عبر سوق العملات المشفرة، كانت مسألة استهلاك الكهرباء في هذا المجال -أيضا- مثيرة للجدل، وفي الأيام الأخيرة، تسبب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ والطويل الأمد في بعض أجزاء البلاد بانتقادات وقلق بين العديد من المواطنين.

كما أعلن وزير الطاقة رضا أردكانيا، الاثنين، أن الوضع الحرج للكهرباء سيستمر للشهر المقبل، مستشهدا باستخراج العملات المشفرة كأحد أسباب الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في عدد من المدن، أُعلن أن استخراج عملات البيتكوين المشفرة والضغط المرتفع على شبكة الكهرباء في البلاد كان من بين الأسباب في انقطاع التيار.