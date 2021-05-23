انهيارات جديدة للعملات الرقمية إلى أقل من 1.5 تريليون دولار

كشف تقرير نشره موقع Coinquora استمرار غرق سوق العملات المشفرة بأكمله بشكل كبير، بسبب الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك، وانخفاض سعر العملة المشفرة في الصين.

وهوت القيمة السوقية للعملات المشفرة بالكامل حاليًا لتصل إلى أقل من 1.5 تريليون دولار، بحسب الأرقام التي نشرها الموقع.

ويمثل هذا الانخفاض المفاجئ في القيمة السوقية للعملات المشفرة تراجعًا بنسبة 9٪ تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، فهذا الانخفاض يشير أيضًا إلى تراجع بنسبة 35٪ خلال الأسابيع الأخيرة، وانخفاض إجمالي من الهبوط التاريخي البالغة قيمته حوالي 2.5 تريليون دولار منذ هذا الشهر.

وفي غضون ذلك، أثّر ذلك التراجع البالغة نسبته 9٪ على انخفاض إضافي بنسبة 7٪ في سعر ”بيتكوين“، وبصرف النظر عن ”بيتكوين“، هبطت ”إيثريوم“، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بعد ”بيتكوين“، إلى 13٪، وفي الوقت الحالي يبلغ سعر إيثريوم 1919.38 دولار.

وعلاوة على ذلك، انخفضت عملة ”بينانس“ أيضًا بشكل حادٍ إلى حوالي 18٪، مسجلة 257 دولارًا، كما انخفضت أسعار عملتي ”كاردانو“ و“دوجكوين“ بشكل كبير بنسبة 14٪ و 9٪ على التوالي.

ووفقًا لموقع ”coingecko“ المعني بأخبار العملات المشفرة، لامس سعر بيتكوين 33،967.48 دولار.

وفقدت العملات المشفرة ما إجمالي قيمته تريليون دولار تقريبًا من قيمتها السوقية، بسبب الانهيار التاريخي الذي شهدته في التاسع عشر من مايو الجاري، وهو انخفاض مذهل من 2.5 تريليون دولار قبل أسبوع واحد فقط، بحسب ما ذكرته شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية.

وهذا الأسبوع، أسهمت مجموعة من العوامل بما في ذلك التحذيرات الحكومية بشأن زيادة التنظيم والتغريدات من المحرك المؤثر في سوق العملات الرقمية قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في إذكاء التوترات التي تشهدها السوق المأزومة في الأصل.

ففي 12 أيار مايو، هبطت عملة البيتكوين بنسبة 12٪ بعد تراجع إيلون ماسك عن التزام تسلا بقبول عملة بيتكوين كوسيلة للدفع، مشيرًا إلى مخاوف بشأن البصمة الكربونية الهائلة لعملة التشفير.

وزاد ماسك من قلق المستثمرين، في نهاية الأسبوع الماضي، مع اثنتين من التغريدات المتناقضة على ما يبدو حول البيتكوين والتي تركت المستثمرين في حيرة من أمرهم.

ثم جاء الانهيار الكبير، يوم الأربعاء، بعد أن أشار المسؤولون الصينيون إلى حملة على استخدام العملات المشفرة في البلاد، و أصدر البنك المركزي الصيني تحذيرًا للمؤسسات المالية، والشركات الصينية، بعدم قبول العملات الرقمية كوسيلة للدفع أو تقديم خدمات باستخدامها.