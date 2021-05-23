تقرير: هذه الأسباب جعلت جيل الألفية يفضلون "دوجكوين" على "بيتكوين"‎‎

حتى هذه اللحظة، كان يُعتقد على نطاق واسع أن جيل الألفية من كبار المعجبين بالعملات المشفرة، وهم بالفعل كذلك إلى حد ما، لكن مؤخرا بدأ أبناء هذا الجيل في الابتعاد عن بيتكوين، أشهر وأكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، ليتحولوا تدريجيا إلى دوجكوين وغيرها من العملات البديلة المنافسة.

ويحلل موقع ”لايف بيتكوين نيوز“ في تقرير له الأسباب التي قادت إلى تفضيل جيل الألفية لـ ”دوجكوين“ على شقيقتها الكبرى ”بيتكوين“، قائلا: ”إن جيل الألفية نشأ خلال فترة الركود الاقتصادي الكبير والانهيار الاقتصادي الكبير في عامي 2008 و 2009.. وبالتالي، من المحتمل أن يرى الكثير منهم الأساليب المالية التقليدية على أنها رخيصة ومخادعة. لقد فقد هؤلاء ثقتهم في البنوك الكبيرة والمؤسسات التقليدية، وبالتالي يتجهون إلى بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لتلبية احتياجاتهم المالية“.

وذكر الموقع، أن كل الشواهد تدل على أن الأجيال الشابة تفقد الاحترام والاهتمام بعملة بيتكوين، حتى إنهم يشيرون إليها الآن باسم ”عملة الطفرة“، مما يشير إلى أنها قديمة جدا بالنسبة لذوقهم، أو أنها مصممة إلى حد كبير للمستثمرين الأكبر سنا.

وصرح جلوبر كونتيسوتو (33 عاما)، أحد الأشخاص الذين يحبون عملة بيتكوين، لكنه حقق ثروته التي تقدر بالملايين من عملة دوجكوين، في مقابلة أجريت معه مؤخرا: ”نحن نبحث عن بيتكوين في سنوات التشفير، نحن فقط نحب أن نضايق مستخدمي بيتكوين، إنهم جادون للغاية طوال الوقت“.

واستغرق كونتيسوتو الوقت الكافي للترويج لـ ”دوجكوين“، قائلا: ”دوجكوين هي عملة الألفية، أعتقد أن (الميمز) هي لغة جيل الألفية، و(الميمز) هي لغة جيلنا… لقد انجذبنا نحو دوجكوين لأنها مألوفة بشكل ممتع، لقد جئنا من عالم (الميمز)، والمستقبل هو العملة المشفرة، لذلك من المنطقي أن نجمع الاثنين“.

وشهدت بيتكوين واحدة من أكبر انخفاضاتها في التاريخ، فالعملة التي تم تداولها عند 64000 دولار لكل وحدة في أبريل الماضي، هوت إلى حوالي 40.000 دولار، وهو تحسن طفيف فقط عن 37 إلى 38000 دولار الذي كنا نشهده منذ حوالي 48 ساعة.

وعلى النقيض من ذلك، بدأت دوجكوين التي شهدت أيضا انخفاضا خطيرا في الأسابيع السابقة – جنبا إلى جنب مع العملات البديلة الأخرى- في الارتفاع مرة أخرى، وتظهر علامات الوعد التي لم تظهر بها عملة بيتكوين بعد. ويرى العديد من المستثمرين الشباب الآن هذه العملات على أنها بدائل مثالية لـ“بيتكوين“.

وفقدت العملات المشفرة ما قيمته تريليون دولار تقريبا من قيمتها السوقية؛ بسبب الانهيار التاريخي الذي شهدته في التاسع عشر من مايو الجاري، وهو انخفاض مذهل من 2.5 تريليون دولار قبل أسبوع واحد فقط، حسبما ذكرت شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية.

وانخفض سعر عملة بيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي تمثل أكثر من 40٪ من سوق العملات الرقمية العالمية، بنسبة 30٪ لتصل إلى 30 ألف دولار، يوم الأربعاء الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير.