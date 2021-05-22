"بلومبيرغ": العملات الرقمية في أسوأ أداء أسبوعي منذ تفشي كورونا

تشهد العملات المشفرة أسوأ هبوط أسبوعي لها منذ اضطرابات السوق التي صاحبت بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، أوائل العام الماضي.

وهوى مؤشر ”بلومبيرغ غالاكسي كريبتو“ المعروف اختصارا بـ ”BGCI“ الذي يقيس متوسط أسعار مجموعة من العملات المشفرة، بأكثر من 25٪، وهي القراءة الأكبر من انخفاضه بأكثر من 40٪ في الأسبوع الممتد حتى 13 مارس/آذار 2020.

وكان مؤشر ”بلومبيرغ غالاكسي كريبتو“ قد قفز بأكثر من %100 في أول شهرين من العام الحالي، لتصل القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى ما يزيد عن تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن تجاوز سعر عملة بتكوين 57.5 ألف دولار في بداية الأسبوع الثالث من فبراير/شباط الماضي، لتتصدر أشهر 10 عملات رقمية في العالم، وبفارق كبير عن عملة إيثريم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، لامست القيمة السوقية لبتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم أكثر من 450 مليار دولار، لتتجاوز حاجز التريليون دولار، وفقا لمؤشر ”بلومبرغ جالاكسي كريبتو“، بعد أن بلغت حوالي 575 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وكانت أكثر من سبعة آلاف عملة رقمية فقدت أكثر من 600 مليار دولار، الأسبوع الماضي، لتتراجع قيمتها السوقية مجتمعة إلى 1.9 تريليون دولار، بحسب ما أوردته شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية.

وشهد سعر عملة ”بيتكوين“ أكبر العملات الرقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، قبل أمس الأول، الأربعاء، هبوطا بنحو 11%، لتصل إلى ما دون 40 ألف دولار، لتقل بواقع 25 ألف دولار عن أعلى مستوى سجلته في أبريل الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن موقع ”كوين جيكو“ المعني بتصنيف العملات المشفرة.

واضطر مستثمرو العملات المشفرة إلى تحمل التقلبات المزعجة التي تشهدها أسعار العملات الرقمية، هذا الشهر، مع انخفاض ”بيتكوين“ أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 34٪ حتى الآن، في مايو الجاري، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وجاءت الانخفاضات الحادة بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة، ناهيك عن عدد من التغريدات المتتالية التي أطلقها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية ”تسلا“.

وهبط سعر ”بيتكوين“ إلى 30066 دولارا، الثلاثاء الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يناير/كانون الثاني، قبل أن تتعافى قليلا إلى 35174 دولارا، كما هوت ”إيثريوم“ إلى 1850 دولارا، وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ أواخر يناير/كانون الثاني، قبل أن تتعافى إلى 2433 دولارا.