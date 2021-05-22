دراسة: إيران تستغل تعدين العملات المشفرة للتحايل على العقوبات

توصلت دراسة جديدة إلى أن حوالي 4.5% من جميع عمليات تعدين بيتكوين تتم في إيران، ما يسمح للبلد الشيعي بكسب مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة التي يمكن استخدامها لشراء الواردات، وتقليل تأثير العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وفي مستواها الحالي من التعدين، سيصل إنتاج إيران من بيتكوين إلى عائدات تقترب من مليار دولار سنويًا، وفقًا للأرقام الصادرة عن ”إليبتيك،“ الشركة المتخصصة في تحليلات سلسلة البلوكتشين.

وتفرض الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًا شبه كامل على إيران، بما في ذلك حظر جميع الواردات، ومن بينها بالطبع تلك الواردة من قطاعات: النفط، والبنوك، والشحن في البلاد.

وفي حين أنه من الصعب تحديد الأرقام الدقيقة، تستند تقديرات ”إليبتيك،“ إلى البيانات التي تم جمعها من عمال مناجم بيتكوين من قبل مركز ”كمبريدج للتمويل البديل“ حتى أبريل من العام 2020 ، وأيضًا بيانات من شركة توليد الطاقة الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة في يناير، والتي أظهرت أن ما يصل إلى 600 ميجاواط من الكهرباء يتم استهلاكها من قبل عمال المناجم.

ويتم تصنيع بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى من خلال عملية تعرف باسم التعدين، حيث تتنافس أجهزة الحاسوب القوية مع بعضها البعض لحل المشكلات الرياضية بالغة التعقيد، وهذه العملية تستخدم الطاقة بصورة كثيفة، وغالبًا ما تعتمد على الكهرباء المولدة من الوقود الحفري الذي تعد إيران غنية به.

ويحظر البنك المركزي للبلاد تداول بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى المستخرجة في الخارج، رغم أن العملات متاحة على نطاق واسع في السوق السوداء، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأقرت إيران رسميًا بتعدين العملات المشفرة كصناعة في السنوات الأخيرة، ووفرت لها طاقة رخيصة التكلفة، وطلبت من المعدنين بيع عملات بيتكوين المستخرجة الخاصة بهم إلى البنك المركزي.

واجتذبت الطاقة الرخيصة المزيد من عمال المناجم، خاصة من الصين، إلى البلاد، وتسمح طهران للعملات المشفرة المستخرجة محليًا في دفع ثمن واردات السلع المصرح بها.

وخلصت الدراسة إلى أن إيران أدركت أن تعدين ”بيتكوين“ يمثل فرصة جذابة للاقتصاد المتضرر من العقوبات ويعاني من نقص السيولة النقدية، خاصة مع وجود فائض في النفط والغاز الطبيعي.

وجاء في الدراسة أن“الدولة الإيرانية تبيع احتياطياتها من الطاقة بشكل فعال في الأسواق العالمية، باستخدام عملية تعدين بيتكوين لتجاوز الحظر التجاري“.

وقالت إليبتيك:“إن الشركات المالية التي بدأت تقديم خدمات العملات المشفرة، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن تفكر في العقوبات المحتملة التي تتعرض لها بسبب تعدين بيتكوين في إيران“.