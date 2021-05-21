مخترع "إيثريوم" يعلق على تراجع العملات الرقمية

صدم التراجع الكبير للعملات المشفرة خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من المستثمرين، لكن ليس من بينهم -على ما يبدو- فيتاليك بوتيرين مخترع عملة ”إيثريوم“، على الرغم من أن هذا التراجع قد التهم جزءًا كبيرًا من ثروته الشخصية.

وقال بوتيرين المؤسس المشارك لعملة ”إيثريوم“، ثاني أكبر العملات المشفرة بعد ”بيتكوين“ من حيث القيمة السوقية، خلال مقابلة مع شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، إنه يعتقد أن العملات المشفرة تشهد الآن فقاعة.

وشدد على أنه“من الصعب التنبؤ“ بموعد انفجار تلك الفقاعة، موضحًا:“كان يمكن أن تنتهي بالفعل، ومن الممكن أن تنتهي في غضون أشهر من الآن“.

وبحلول، صباح أمس الأول الأربعاء، تحطمت عملة ”إيثريوم“ المعروفة اختصارًا بـ“إيثر“ إلى أقل من 1900 دولار، في انخفاض مثل أكثر من 40٪ مما سلجته، يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لبيانات موقع ”كوينبيز“.

وصعدت ”إيثر“ إلى حوالي 2700 دولار، صباح يوم أمس الخميس، لكن تزال منخفضة بشكل حادٍ من أعلى مستوى قياسي بلغ 4384 دولارًا في الـ11 من شهر أيار/مايو الجاري.

وكلّف الانخفاض بوتيرين، وضعه الجديد كملياردير في عالم العملات الرقمية، إذ بلغ سعر ”إيثر“ في محفظة بوتيرين العامة زهاء 870 مليون دولار، صباح أمس الخميس، بانخفاض عن حوالي 1.1 مليار دولار، في صباح اليوم السابق.

وقال بوتيرين، الذي شارك في تأسيس مجلة ”بيتكوين“ في العام 2012:“شهدنا على الأقل 3 فقاعات في عالم العملات المشفرة حتى الآن، وغالبًا ما يكون السبب في توقف الفقاعات هو أن حدثًا ما يؤدي إلى حصول ذلك، ومن الواضح أن التكنولوجيا ليست موجودة بعد“.

وعرض بوتيرين رؤيته لعملة ”إيثريوم“ في كتاب صدر في العام 2013، قبل أن يدشن ”إيثريوم“ بعد ذلك بعامين، لتصبح اليوم ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد ”بيتكوين“.

واختتم بوتيرين مقابلته مع ”سي إن إن“ بقوله إنه على الرغم من أنه غير متأكد، إلا أن هناك ”احتمالًا“ أن تلحق عملة ”إيثريوم“ في النهاية وتتجاوز شقيقتها الكبرى ”بيتكوين“ من حيث القيمة السوقية.