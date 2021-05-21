هونغ كونغ تقصر التداول في بورصات العملات المشفرة على "المستثمرين المحترفين"

سيتعين على بورصات العملات المشفرة العاملة في هونغ كونغ أن تكون مرخصة من قبل السلطات التنظيمية في المدينة، ولن يسمح لها إلا بتقديم خدمات للمستثمرين المحترفين، وفقًا لمقترحات حكومية نشرت اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة رويترز في نسختها الإنجليزية.

ولا تزال الحكومات والهيئات التنظيمية المالية في جميع أنحاء العالم تُقيم ما إذا كان ينبغي عليها تنظيم صناعة العملات المشفرة وكيفية تنظيمها، لأجل حماية المستثمر ومنع غسل الأموال.

وكانت العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثر، قد هوت سريعا هذا الأسبوع، مما أثار المزيد من الأسئلة حول إمكاناتها كاستثمارات رئيسية.

وتعمل العشرات من بورصات العملات المشفرة في هونغ كونغ، بما في ذلك بعض أكبر البورصات في العالم، وتطبق المدينة حاليًا سياسة ”الاشتراك“ التي يمكن بموجبها للبورصات التقدم للحصول على ترخيص من قبل هيئة مراقبة الأسواق، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة.

ويتشاور مكتب الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ مع السوق بشأن التغييرات في تلك القواعد منذ العام الماضي.

وقال مكتب الخدمات المالية والخزانة، اليوم الجمعة، في استنتاجاته التشاورية: ”يجب أن يتم ترخيص جميع بورصات الأصول الافتراضية (العملة المشفرة) إذا كانوا يرغبون في العمل في هونغ كونغ“.

من جهتها، عارضت جمعيات التكنولوجيا المالية المحلية وصناعة العملات المشفرة اللوائح التي تمنع البورصات من تقديم خدمات لمستثمري التجزئة، محذرة من أن ذلك قد يدفع المؤسسات للخروج من هونغ كونغ، ويدفع المستثمرين إلى أماكن غير منظمة.

ووفقًا لقانون هونغ كونغ، يجب أن يمتلك الفرد محفظة بقيمة 8 ملايين دولار هونغ كونغ (1.03 مليون دولار) ليتم اعتباره مستثمرًا محترفًا.

يذكر أنه لدى المنظمين والحكومات في آسيا مواقف مختلفة تجاه تنظيم العملات المشفرة والبورصات التي يتم تداولها فيها، فبموجب نظام سنغافورة، على سبيل المثال، يجب أن تكون بورصات العملات المشفرة مرخصة، ولكن يمكن أن يكون لها مستثمرو تجزئة كعملاء.

ومع ذلك، أعلنت الصين، الثلاثاء الماضي، فرض حظر أكثر صرامة على البنوك وشركات الدفع التي تقدم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة، مما أدى إلى زيادة عمليات البيع التي قضت لفترة وجيزة على تريليون دولار من القيمة السوقية للعملات المشفرة.