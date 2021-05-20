قانون روسي يُلزم مرشحي الرئاسة بالكشف عن حيازاتهم من العملات الرقمية

وافق مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون جديد في قراءته الأولى، من شأنه أن يُلزم المرشحين في الانتخابات الرئاسية بالكشف عن حيازاتهم من العملات المشفرة ونفقاتهم ومشترياتهم، حسبما ذكر موقع ”كوين تليجراف“ المعني بتغطية أخبار العملات الرقمية.

ويطالب مشروع القانون أيضا المرشحين للانتخابات الرئاسية بتحديد مصدر الدخل لعمليات شراء العملات المشفرة، ملزما إياهم بالكشف ليس فقط عن العملات المشفرة الخاصة بهم، ولكن أيضا تلك الخاصة بـ أزواجهم وأطفالهم القصر، على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وجرى تقديم مشروع القانون، في آذار/ مارس 2021، ويتضمن مجموعة من التعديلات على القانون الروسي الحالي، مثل تلك المتعلقة بانتخابات الرئاسة ومجلس الدوما، وضمانات الحقوق الانتخابية، بالإضافة إلى مشروع قانون العملة المشفرة الرئيسي في البلاد الخاص بـ ”الأصول المالية الرقمية“ الذي تم سنه رسميا، في كانون الثاني/يناير من العام الحالي.

وستكون الخطوة التالية في تطوير مشروع القانون هي النظر في التعديلات المحتملة، في منتصف حزيران/يونيو.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الدوما، في أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث يتوقع أن يستحوذ الحزب الحاكم ”روسيا المتحدة“ على ثلثي مقاعد الدوما البالغ عددها 450 مقعدا.

ويبدو أن مجلس الدوما قلق بشأن نشاط العملات المشفرة للنواب الجدد؛ لأن المعارضة الروسية معروفة على نطاق واسع بقبولها عملة بيتكوين (BTC)، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية.

وسبق وأن قبلت ”مؤسسة مكافحة الفساد“ الروسية – التي أسسها المعارض الروسي المسجون في الكرملين أليكسي نافالني، والتي أعلنت الآن منظمة متطرفة – تبرعات بيتكوين منذ عام 2016.

وكانت الحكومة الروسية قد فرضت ضرائب على متطلبات الإبلاغ عن العملات المشفرة على المسؤولين العموميين، في وقت سابق من هذا العام، حتى إنها أجبرت البعض على بيع عملاتهم المشفرة.

من ناحية أخرى، يستعد أكبر بنك ومُقرض تابع للجمهورية الروسية للتوجه نحو العملات الرقمية، حيث يخطط البنك لإطلاق عملته الرقميّة الخاصة، العام المقبل، كما أوضح ”هيرمان جريف“، الرئيس التنفيذي للبنك.

ويُعد مقترح إطلاق العملة الرقمية الجديدة التي تحمل اسم Sbercoin حديثا، حيث كشف البنك بالفعل عن نيّته لإطلاق العملة الرقمية، في وقتٍ سابق من هذا العام.

ويتعاون البنك الروسي مع بنك ”جيه بي مورجان“ لإطلاق العملة الرقمية الخاصة أولا بشكل تجريبي. وعلى الرغم من وجود جدول زمني مؤقت للإطلاق التجريبي للعام المقبل، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان البنك سيمضي قدما في هذه المبادرة.