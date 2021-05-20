أحدث عملة مشفرة تتحدى إيلون ماسك وتقفز أكثر من 1000% في 48 ساعة

رغم الانهيار الجماعي الذي يضرب سوق العملات المشفرة في الآونة الأخيرة، فاجأت ”ستوب إيلون“، أحدث عملة رقمية على الإطلاق أقرانها في صناعة التشفير بصعودها بأكثر من 1000٪ على مدار اليومين الماضيين، حسبما أورد موقع ”إنفيستينج دوت كوم“.

”ستوب إيلون“، هو مشروع عملة رقمية أُطلق في الأيام القليلة الماضية تحت مسمى STOPELON على منصة تداول ”بينانس سمارت تشاين“، ويهدف في الأساس إلى ردع قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن السيطرة على شركته.

وصُممت العملة مباشرة في أعقاب العراك الذي نشب مؤخرا بين إيلون ماسك من ناحية وبين عملة ”بيتكوين“ من ناحية أخرى، حينما أعلن الأول عن تعليق عمليات الشراء بالعملة المشفرة؛ ما أدى إلى عمليات بيع جماعية لعملات بيتكوين.

وصعدت القيمة المتوقعة لـ ”ستوب إيلون“ إلى ما نسبته 1800% في غضون يومين فقط، ولدى العملة الحديثة بالفعل قيمة سوقية تبلغ 17 مليونا.

ويهدف مشروع ”ستوب إيلون“ في الأساس إلى جمع أموال كافية للسيطرة على أسهم شركة ”تسلا“.

وفي السابق، كان يُنظر إلى إيلون ماسك على أنه مبتكر وعبقري صناعة العملات المشفرة، حيث يتمتع بالقدرة على التأثير بشكل فريد على سوق العملات المشفرة

ورغم ذلك، فقد إيلون ماسك بريقه بعد أن أعلن مؤخرا أن ”تسلا“ لن تقبل مدفوعات ”بيتكوين“ بعد الآن في شراء سياراتها.

وشهد سعر عملة ”بيتكوين“، أكبر العملات الرقمية في العالم من حيث القيمة السوقية هبوطا بنحو 11%، أمس الأربعاء، لتصل إلى ما دون 40 ألف دولار، لتقل بواقع 25 ألف دولار عن أعلى مستوى سجلته، في نيسان/ أبريل الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن موقع ”كوين جيكو“ المعني بتصنيف العملات المشفرة.

واضطر مستثمرو العملات المشفرة إلى تحمل التقلبات المزعجة التي تشهدها أسعار العملات الرقمية هذا الشهر، مع انخفاض بيتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 34٪ حتى الآن، في أيار/ مايو الجاري، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد منذ تشرين الأول/ نوفمبر 2018.

وانهارت أسعار العملات الرقمية المشفرة بقيادة ”بيتكوين“، لتسجل أكبر هبوط لها في يوم واحد، منذ آذار/ مارس 2020، وفقا لـ ”رويترز“.

وتسبب التراجع الكبير خاصة لعملتي بيتكوين وإيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية في العالم، في خسائر للقيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة بأكمله تقترب من تريليون دولار.

وجاءت الانخفاضات الحادة بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة.