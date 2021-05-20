نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي: العملات المشفرة ليست استثماراً حقيقياً‎

قال لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن الأساسيات الضعيفة للعملات المشفرة تعني أن المستثمرين يجب أن يكونوا مستعدين لمزيد من تقلبات الأسعار.

ورأى جويندوس في حوار أجرته معه شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، أنه لا ينبغي النظر إلى العملات المشفرة على أنها ”استثمار حقيقي“.

وذكر جويندوس أن الصعوبات في تمييز القيمة الأساسية لأصول التشفير تمنع تصنيفها كاستثمارات حقيقية، مشيرا إلى أن العملات الرقمية لها ”أساسيات هشة للغاية“.

وأوضح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أنه يجب أن يستعد المستثمرون لمزيد من تقلبات الأسعار.

وتابع: ”عندما تواجه صعوبات في معرفة الأساسيات الحقيقية للاستثمار، فإن ما تفعله ليس استثمارا حقيقيا“.

واضطر مستثمرو العملات المشفرة إلى تحمل التقلبات المزعجة التي تشهدها أسعار العملات الرقمية هذا الشهر، مع انخفاض بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 34٪ حتى الآن في مايو الجاري، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد منذ نوفمبر 2018.

وانهارت أسعار العملات الرقمية المشفرة بقيادة بيتكوين، لتسجل أكبر هبوط لها في يوم واحد منذ مارس 2020، وفقا لرويترز.

وتسبب التراجع الكبير، خاصة لعملتي بيتكوين وإيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية في العالم، في خسائر للقيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة بكامله تقترب من تريليون دولار.

وجاءت الانخفاضات الحادة بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة.

وهبط سعر بيتكوين إلى 30066 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يناير قبل أن تتعافى قليلا إلى 35174 دولارا.

وهوت إيثريوم إلى 1850 دولارا، وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ أواخر يناير قبل أن تتعافى إلى 2433 دولارا.

وتجيء موجة الهبوط تلك في قطاع العملات الرقمية في أعقاب تصريحات جديدة لبنك الشعب الصيني، أعلن فيها أن العملات المشفرة ”لم ولن تستخدم كوسيلة للدفع، لأنها ليست عملات حقيقية“، مؤكداً أنه يجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات عدم تسعير منتجاتها بالعملات المشفرة.