تراجع هيمنة بيتكوين على سوق العملات المشفرة إلى أدنى مستوى في 3 سنوات

ارتفعت العملات الرقمية لتصل إلى أعلى مستوى لها من حيث الهيمنة السوقية في ثلاث سنوات بعد أن سجلت رقما قياسيا من حيث رأس المال السوقي بلغ ما يقرب من 1.5 تريليون دولار الأسبوع الماضي، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن موقع ”كوين ماركيت كاب“ المعني بتتبع أسعار العملات المشفرة.

وفي المقابل، تعثرت عملة بيتكوين، أكبر العملات الرقمية في العالم من حيث القيمة السوقية على خلفية التغريدات المتتالية التي أطلقها قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“، عملاقة صناعة السيارات الكهربية مؤخرا عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة ”تويتر“.

وتمثل ”بيتكوين“ الآن ما نسبته 40.3% من رسملة العملات المشفرة مجتمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو من العام 2018، وفقا لـ“كوين ماركيت كاب“.

ولامست عملة ”بيتكوين“ أدنى مستوى لها من حيث الهيمنة السوقية، مسجلة 33% في يناير 2018 عندما تراجعت من ذروتها السابقة، في حين إن العملات البديلة كانت تصل إلى ذروتها آنذاك.

وتقترب هيمنة ”بيتكوين“ الآن من ثاني أدنى مستوى (36%) لها سجلته منذ منذ ثلاث سنوات، وتحديدا في مايو 2018.

وتبلغ الرسملة المجمعة للعملات البديلة حاليا 1.25 تريليون دولار بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بنحو 1.5 تريليون دولار الأسبوع الماضي.

وشهدت عملة ”إيثريوم“ مؤخرا زيادة في هيمنتها السوقية، حيث تصل نسبة رسملة العملة المعروفة اختصارا بـ (إيثر) إلى ما يقرب من نصف شقيقتها الكبرى بيتكوين، لتتجاوز هيمنتها على سوق التشفير 19%، وتمثل إيثر أيضا 32% من القيمة السوقية للعملات البديلة المجمعة.

وتحتل عملة ”بينانس“ المرتبة الثالثة من حيث الهيمنة على سوق التشفير، حيث تمثل 4% من إجمالي رأس مال العملات المشفرة، تليها عملة ”كاردانو“ بنسبة 3.3%، ثم ”دوجكوين“ بنسبة 3%.

وتتمع ”بينانس“ بهيمنة على أسواق العملات المشفرة تصل نسبتها إلى 6.7%، في حين تصل هيمنة ”كاردانو“ السوقية إلى 5.5% و“دوجكوين“ إلى 5%.

وكانت ”بيتكوين“ قد انخفضت مؤخرا بنسبة 35% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في 14 نيسان/8 أبريل الماضي، وقد شهدت العديد من العملات البديلة تراجعات أضعف، مع انخفاض ”إيثر“ الآن بنسبة 24% عن ذروة يوم الأربعاء الماضي حينما لامست 4350 دولارًا.