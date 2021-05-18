الصين تمنع المؤسسات المالية وشركات الدفع من استخدام العملات المشفرة

حظرت الصين رسميًا المؤسسات المالية، وشركات الدفع، من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة، محذرة المستثمرين من المضاربة في تداول العملات المشفرة، بحسب ما أفادت وكالة ”رويترز“ في نسختها الإنجليزية.

وقالت 3 هيئات صناعية في بيان مشترك صدر، اليوم الثلاثاء، إنه بموجب الحظر، يجب ألا تقدم هذه المؤسسات بما في ذلك البنوك، وقنوات الدفع عبر الإنترنت، للعملاء أي خدمة تتضمن عملة مشفرة، مثل: التسجيل، والتداول، والمقاصة، والتسوية.

وذكرت الهيئات الثلاث في البيان:“في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير ثم انخفضت، كما انتعشت تجارة المضاربة على العملات المشفرة، مما يعد انتهاكًا خطيرًا لسلامة ممتلكات الناس، ناهيك عن أن هذا يعطل النظام الاقتصادي والمالي العادي“.

وحظرت الصين عمليات تبادل العملات المشفرة، وعروض العملات الأولية، ولكنها لم تمنع الأفراد من الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

وأوضح البيان أيضًا أنه يجب على المؤسسات ألا تقدم خدمات الادخار أو الثقة أو التعهد بالعملة المشفرة، أو حتى إصدار منتج مالي متعلق بالعملة المشفرة.

كما سلط البيان الضوء على مخاطر تداول العملات المشفرة، قائلًا إن العملات الحيوية“لا تدعمها القيمة الحقيقية“، مشيرًا إلى أنه يمكن التلاعب بأسعارها بسهولة، كما أن عقود التداول غير محمية بالقانون الصيني.

جدير بالذكر أن الهيئات الصناعية الثلاث، هي: الرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين، والجمعية المصرفية الصينية، وجمعية الدفع والمقاصة في الصين.

من ناحية أخرى تسارع الصين من أجل التحول إلى استخدام اليوان الرقمي، وهو عملة قانونية صادرة عن بنك الشعب الصيني، ومضمونة بائتمان الدولة.

واليوان الرقمي هو عملة تعادل تمامًا الأوراق النقدية، والعملات المعدنية. وفي نهاية العام 2019 تم تجريب اليوان الرقمي في: شنتشن، وسوتشو، ومنطقة شيونغ آن الجديدة، وتشنغدو، والألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لسنة 2022.

وبحلول أكتوبر 2020، تمت إضافة 6 مناطق اختبار تجريبية، في: شنغهاي، وهاينان تشانغشا، وشيآن، وتشينغداو، وداليان، وسيتوسع النطاق تدريجيًا بطريقة منظمة.